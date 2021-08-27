أحداث الأسبوع في صور

نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021 اجتمع أكثر من 1000 متظاهر من السكان الأصليين في برازيليا للمشاركة في أسبوع من الاحتجاجات التي نظمتها منظمة الشعوب الأصلية في البرازيل (Apib). التركيز الرئيسي للاحتجاجات هو حكم قادم في المحكمة العليا (STF) في 25 أغسطس 2021 والذي قد يحدد الترسيم المستقبلي لأراضي السكان الأصليين.