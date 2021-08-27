أحداث الأسبوع في صور

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    • نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021
    • اكتمال القمر فوق معبد بويسدون في كيب سونيون بالقرب من مدينة أثينا، اليونان 21 أغسطس 2021
    • جندي أمريكي يعزف على الغيتار لأطفال أفغانيين تم إجلاءهم من أفغانستان إلى القاهعدة الجوية رامشتين في ألمانيا 24 أغسطس 2021
    • رجل إطفاء يسير على خلفية اشتعال حريق كالدور في جريزلي فلاتس، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 أغسطس 2021
    • ضابط شرطة يتحدث إلى ناشط مناخي من جماعة تمرد ضد الانقراض وسط لندن، بريطانيا 24 أغسطس 2021 خلال سلسلة أعمال المجموعة التمرد المستحيل''.
    • جندي من قوة حراسة الحدود ينفذ حركة بلهوانية على دراجته النارية خلال عرض على الطريق للاحتفال بمرور 75 عامًا على استقلال الهند، في أحمد أباد، الهند، 25 أغسطس 2021
    • ضابط من إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا يستعد لتهدئة دب في باسادينا ، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 20 أغسطس 2021
    • متظاهرون فلسطينيون وصحفيون يفرون من قنابل غاز المسيلة للدموع على حدودو قطاع غزة، فلسطين 25 أغسطس 2021
    • بريان ميتشل (يمين الصورة) ينظر من خلال منزل حماته المتضرر مع صديق العائلة كريس هوفر (يسار الصورة) في ويفرلي، ولاية تينيسي، الولايات المتحدة، 22 أغسطس 2021
    • يتفاعل أحد المتظاهرين مع رذاذ الفلفل الذي استخدمته الشرطة خلال مسيرة مناهضة للإغلاق السادس لاحتواء نتفشي كورونا في ملبورن، أستراليا 21 أغسطس 2021
    • جنود فيتناميون ينظرون من شاحنة وهم يسلمون الطعام في مناطق مغلقة مشددة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في هوشي منه، فيتنام، 24 أغسطس 2021
    • صورة جوية التقطت في 24 أغسطس 2021 على قمة جبل مولسون في سويس بريلبس، مطلة على منطقة غرويريس، تظهر لوحة جدارية عملاقة للفنان الفرنسي غيوم ليغروس، المعروف باسم سايبي، بعنوان: نفس جديد يمثل الصبي تهب الغيوم.
    • فتيات تشجيع فريق أريزونا كاردينالز تنافس فريق تشجيع كانساس سيتي تشيفز خلال المباراة بين الفريقين، الولايات المتحدة 20 أغسطس 2021
    • المهرجون يقومون بترفيه فتاة أثناء انتظارها في غرفة التمريض بعد حقنها بجرعة من لقاح سوبيرانا-02 ضد كوفيد-19 في هافانا، كوبا، 24 أغسطس 2021
    • امرأة ترتدي قناعًا واقيًا تمشي في أحد الشوارع، بعد الإعلان عن حالات الإصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في شنغهاي، الصين 23 أغسطس 2021
    • جندي من مشاة البحرية الأمريكية تم تعيينه في الوحدة الاستكشافية البحرية الرابعة والعشرين، يحمل طفلاً أثناء عملية إجلاء الأفغانيين في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان، 20 أغسطس 2021
    • تشيكا الإسباني خلال مباراة مرحلة المجموعات في كأس العالم للكرة الشاطئية 2021 بين منتخبي إسبانيا والإمارات، وتشيكا الإسباني خلال مباراة دور المجموعات في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 2021 بين منتخبي إسبانيا والإمارات، موسكو، روسيا 23 أغسطس 2021
    • موظفون يقومون بتعقيم ساحة ملعب في مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد في بوجوفي مقاطعة أنهوي، شرق الصين 23 أغسطس 2021
    • مهرجان الأوركسترا كجزء من الاحتفال بالذكرى 800 لتأسيس مدينة نيجني نوفغورود، روسيا 21 أغسطس 2021
    • ينظر الناس إلى السحب السوداء أثناء وقوفهم على شاطئ في راماتويل، بالقرب من سان تروبيه، جنوب فرنسا 24 أغسطس 2021
    • مزارع يعطي خنزيرًا ميكروفونًا ليغني على مسرح العرض الكوميدي ذا بورك تشوب ريفيو في معرض ولاية كنتاكي رقم 117 في لويزفيل، ولاية كنتاكي، الولايات المتحدة، 21 أغسطس 2021
    • رجل يلقي بكيس أرز وسط حشد من الناس أثناء توزيع الطعام والماء على ضحايا الزلزال في لو كواي، هايتي 20 أغسطس 2021
    • امرأة تبيع البلالين على شاطئ جوهو في مومباي، الهند 24 أغسطس 2021
    • يحضر الطلاب اليمنيون دروسًا في مباني سكنية وتجارية غير مكتملة تم تحويلها إلى مدرسة وفصول دراسية في مدرسة الثلايا في مدينة تعز الثالثة في اليمن، 22 أغسطس 2021
    • امرأة كينية تقوم بجمع أوراق الشاي في مزرعة شاي في مقاطعة ماثيويا، مورانجا، كينيا في 20 أغسطس 2021
    • يونيكا ترقد بجانب والدتها جيرثا يليت، التي أصيبت في الزلزال قبل أسبوع واحد، في مستشفى الحبل بلا دنس، المعروف أيضًا باسم المستشفى العام في ليس كاي، هايتي، 22 أغسطس2021
    • الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو يتحدث مع أحد أنصاره بعد أن رشه مهاجم بسائل أخضر خلال حدث بمناسبة عيد الاستقلال في كييف، أوكرانيا، 24 أغسطس 2021
    © AFP 2021 / Carl De Souza
    نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021 اجتمع أكثر من 1000 متظاهر من السكان الأصليين في برازيليا للمشاركة في أسبوع من الاحتجاجات التي نظمتها منظمة الشعوب الأصلية في البرازيل (Apib). التركيز الرئيسي للاحتجاجات هو حكم قادم في المحكمة العليا (STF) في 25 أغسطس 2021 والذي قد يحدد الترسيم المستقبلي لأراضي السكان الأصليين.
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    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، من مختلف بقاع الأرض.

    الأفغانيون يتركون بلادهم، والحرائق لا تزال تشتعل في ولاية كاليفورنيا، وإصابة العشرات من المتظاهرين بالقرب من حدود قطاع غزة، والصين تعلن عن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، واليمن تبدأ عامها الدراسي الجديد... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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