أصغر وأكبر زوجين في أضخم زفاف جماعي في بيرو

أقيم، يوم السبت الماضي، في مدينة ليما، حفل زفاف جماعي ضم 200 زوج من جميع أنحاء بيرو.

لم تمنع جائحة "كوفيد-19" من إقامة حفل زفاف جماعي ضخم في عاصمة بيرو، وهو الأكبر منذ بداية الجائحة، وترأسه عمدة العاصمة خورخي مونيوز.

وأشارت "سي إن إن البرازيل" إلى أنه طُلب من الأزواج الخضوع لفحوصات طبية قبل السماح لهم بحضور الحفل ولمنع تفشي فيروس كرورونا.

كان الزوجان الأكبر سناً هما سانتياغو لويولا سيفوينتيس، 82 عامًا، وأولغا فيلاسكيز لورينسيو، 87 عامًا، وأصغرهما ماركو روبليس مونتينيغرو، 24 عامًا، وجوديث تاتاج أغورتو، 19 عامًا.

وعلى سبيل الهدايا، حصل الأزواج على سلال من الفاكهة والقهوة من السلطات المحلية. كما تم بث الحفل على صفحة Lima City Hall على "فيسبوك" للأقارب الذين لم يتمكنوا من الحضور.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، سجلت بيرو ابتداءً من 27 أغسطس/ آب، 2,145,051 حالة إصابة بـ "كوفيد-19"، و198,031 حالة وفاة.