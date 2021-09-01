من يستقبل العام الدراسي اليوم وما تكلفة الزي للتلميذ الروسي؟

الأول من سبتمبر/ أيلول، هو باختصار يوم عاطفي لكل من يحتفل ببداية العام الدراسي الجديد اليوم، وروسيا اليوم تحتفل به باعتباره أيضا "يوم المعرفة".

تكلفة جهوزية تلميذ الصف الأول في روسيا

وفقًا لمعطيات اللجنة الحكومية للإحصاء، المتوفرة تحت تصرف "سبوتنيك"، قدرت في المتوسط تكاليف جهوزية التلميد للمدرسة في روسيا، للصبي في الصف الأول بتاريخ يوليو/ تموز للعام 2021 بـ 19575 روبل - أي ما يقارب 268 دولار (في يوليو 2021 - 18807 روبل). أما بالنسبة لفتاة في الصف الأول تقدر بـ 24123 روبل - أي ما يقارب 330 دولار (في يوليو 2020 - 23218 روبل).

تشمل قائمة الأغراض اللازمة للصبي: على زوجين من البنطلونات، وثلاثة قمصان، وكنزة، وقميصين، وزي رياضي واحد، وجوارب، وبلوزات للركبة. وكذلك الأحذية: زوج من الأحذية الصيفية وآخر شتوية والأحذية الرياضية.أما بالنسبة للفتاة: فستانان، وتنورة، وثلاث بلوزات وكنزات، وقمصان، وزي رياضي بالإضافة إلى جوارب طويلة وأخرى قصيرة، وأخرى حتى الركبة. ومن الأحذية - أحذية الصيف وأحذية الشتاء والأحذية الرياضية. من بين الأدوات المكتبية التي أدرجتها "روستات" في حساباتها، أقلام حبر جاف وأقلام رصاص بسيطة - خمسة لكل منها، وأربعة دفاتر ملاحظات من 12 ورقة لكل منها، ومجموعة من أقلام التلوين، وألبوم للرسم، وحقيبة ظهر، وخمسة كتب مدرسية.

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أعلى تكلفة لجهوزية تلميذ الصف الأول في روسيا تم تسجيلها في كامتشاتكا (33.6 ألف روبل)، ثم في دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي (حوالي 26.8 ألف روبل). ووجد أن أقل تكلفة لتجهيز الصبي للمدرسة في منطقة أوريول (14.9 ألف روبل)، والفتاة - في منطقة أومسك (19.4 ألف روبل).

(*سعر صرف دولار واحد بتاريخ اليوم = 73.16 روبل)

العام الدراسي الجديد

يختلف تاريخ بداية العام الدراسي الجديد من دولة إلى أخرى في العالم. ويتوجه إلى المدراس اليوم، كل من تلاميذ بلجيكا وسلوفينيا وأيرلندا وبولندا والمجر، والصين ولاوس وهونغ كونغ ومنغوليا وتايوان، وكذلك إسرائيل ومعظم الدول الأفريقية.

وفي فرنسا - 3 سبتمبر، وفي اليونان - 11 سبتمبر، وفي رومانيا وبلغاريا - 13 سبتمبر. بينما في قطر والإمارات - 15 سبتمبر، في مصر - من 15 إلى 24 سبتمبر. والإيرانيون، يتبعون التقويم الفارسي ويذهبون إلى المدرسة في 22 سبتمبر.

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في الدول الاسكندنافية والسويد، يبدأ العام الدراسي في 15 أغسطس. وفي ألمانيا، لا يوجد يوم واحد لبدء الدراسة، في كل منطقة لديهم طلباتهم الخاصة، بعض المناطق تبدأ العام الدراسي في سبتمبر والبعض الآخر في أغسطس. وفي إيطاليا، تكون بداية العام الدراسي أيضًا في الخريف لكن ذلك يعتمد على الطقس، إذا كان الجو حارًا، يتم تأجيله إلى نهاية سبتمبر. وفي كندا، يتراوح العام الدراسي من منتصف أغسطس إلى منتصف سبتمبر.

وفي الهند يأتون إلى المدرسة في يوليو/ تموز، وفي سنغافورة في نوفمبر/ تشرين الثاني أو يناير/ كانون الثاني، في تايلاند في أبريل/ نيسان. في كوريا الجنوبية - في 3 مارس/ آذار، في اليابان - في 1 أبريل، وهو يوم تفتح أزهار الكرز.

أما البرازيليون والأرجنتينيون يلتقطون الكتب المدرسية ويتوجهون إلى الفصول الدراسية في أوائل شهر فبراير/ شباط. وفي غواتيمالا - في منتصف شهر يناير. وفي أستراليا - في 26 يناير، تحتفل الدولة بعيدها الوطني - "يوم أستراليا".