أحداث الأسبوع في صور

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    • ينطلق مشجعو سياتل سي هوكس إلى الملعب خلال فترة توقف في مباراة كرة قدم قبل بداية الموسم في اتحاد كرة القدم الأمريكي بين فريق لوس أنجلوس شارجرز وسياتل سي هوكس، 28 أغسطس 2021، في سياتل. فاز سي هوكس 27-0.
    • رجل يلتقط صوراً للأمواج العالية على طول شاطئ بحيرة بونتشارترين مع اقتراب إعصار إيدا، في نيو أورلينز 29 أغسطس 2021
    • عارضة الأزياء الهندية، مؤسسة مدونة امرأة من العالم، فرحانة بودي (على اليسار)، والعارضة الإيطالية بيانكا بالتي، في حفل افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الدولي في نسخته الـ 78.
    • مقاتلو القوات الخاصة البدري التابعة لحركة طالبان (يمين) وصحفي ينهضون بعد أن سقطوا من سيارة في مطار كابول في 31 أغسطس 2021، بعد أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد لإنهاء 20 عامًا. حرب بدأت وانتهت بوجود إسلامي متشدد في السلطة.
    • عرض ديكلان ماكينا على المسرح الرئيسي في مهرجان القراءة في ريدينغ، بريطانيا، 27 أغسطس 2021
    • اندلاع حريق كبير في مبنى سكني في ميلانو، إيطاليا، 29 أغسطس 2021
    • عضو في فرقة رقص Girlz of Imani التابعة لمركز OrigiNation الثقافي للفنون، يلقي القرنفل في ميناء بوسطن خلال حفل تكريمي لتاريخ العبودية في بوسطن، الولايات المتحدة 29 أغسطس 2021
    • يصارع Aloitadors الخيول البرية خلال حدث قص شعر الحيوانات التقليدي في مدينة سابوسيدو، إسبانيا 29 أغسطس 2021
    • تتحدث الشرطة إلى امرأة تستمتع بطقس الربيع الدافئ بشكل غير معتاد على شاطئ سانت كيلدا في ملبورن، حيث لا تزال المدينة مغلقة لأنها تكافح سلالة دلتا من فيروس كورونا، أستراليا 2 سبتمبر 2021
    • رجل يسير أمام منحوتة مغطاة بكمامات خارج مطعم في زقاق في مدينة بكين، الصين 29 أغسطس 2021
    • فنانون يرتدون أزياء الإله الهندوسي كريشنا ورفاقه الأسطوريين، وهم ينتظرون بدء مهرجان جانماشتامي للاحتفال بميلاد اللورد كريشنا في كولكاتا، الهند في 30 أغسطس 2021
    • بقرة تُنقل بطائرة هليكوبتر بعد إقامتها الصيفية في مروج جبال الألب السويسرية المرتفعة بالقرب من كلاوسن باس، سويسرا، 27 أغسطس 2021
    • يعزف، ميل سموثرز، على الكمان بينما كان عالقًا في حركة المرور مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من حريق كالدور في منطقة ساوث ليك تاهو، كاليفورنيا 30 أغسطس 2021
    • منظر جوي لطريق يمر عبر مناجم الملح التي غمرتها الفيضانات خلال موسم الأمطار في بالمارين، السنغال، 31 أغسطس 2021
    • في هذه الصورة التي تم التقاطها من خلال نطاق الرؤية الليلية والتي قدمها الجيش الأمريكي، يستعد الميجور جنرال كريس دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جواً بالجيش الأمريكي، الفيلق الثامن عشر المحمول جواً، بصفته آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان، للصعود على متن طائرة شحن C-17 في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان، 30 أغسطس 2021.
    • الناس يجلسون بالقرب من موقع التحطم بعد أن سقطت حافلة من جرف في ماتوكانا، شرق ليما، بيرو 31 أغسطس 2021
    • الممثلة سيرينا روسي، التي ستستضيف حفل افتتاح الدورة الـ78 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، تقف خلال جلسة تصوير على الشاطئ في البندقية، إيطاليا، 31 أغسطس 2021
    • شاة تقفز من شاحنة للمشاركة في بطولة Soldier Hollow Classic Sheepdog السنوية في ميدواي، يوتا 1 سبتمبر 2021
    • الراقصون سهراب شيتان، إلى اليسار، وأكسيل شاجنو يؤدون أغنية كسارة البندق من قبل فرقة تشاوكوفسكي للباليه، خلال حفل بيانو على ضوء الشموع، يؤديه كريستوف بوكوجيان وكارين زاريفيان، في مسرح موغادور في باريس، فرنسا 1 سبتمبر 2021
    • يلتقط أفراد الجمهور صورة أمام المسرح الرئيسي ماين ستيج ويست أثناء حضورهم مهرجان ريدينغ ميوزيك، إنجلترا، 28 أغسطس 2021
    • طالب يجلس بمفرده أثناء الفصل الدراسي الشخصي في مدرسة جمهورية الأرجنتين الثانوية في إيزتاكالكو، مكسيكو سيتي، 30 أغسطس 2021
    • مهرجان فالاس ينطلق بعد تعليقه بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في فالنسيا، إسبانيا 1 سبتمبر 2021
    • راكب دراجة يغطي نفسه بغطاء بلاستيكي أثناء هطول أمطار غزيرة في فريد آباد، الهند 1 سبتمبر 2021
    • امرأة تتظاهر بتجربة أنبوب ديرديفيل دروب خلال جولة إعلامية في حديقة ووتر ورلد أوشن، وهي منطقة سياحية جديدة في هونغ كونغ، 2 سبتمبر 2021
    • ناشطة ترتدي فستان زفاف وهي تقف في سيارة الشرطة خلال احتجاج تمرد الانقراض في لندن، بريطانيا، 31 أغسطس 2021
    • تلميذات قبل تجمع احتفالي مكرس لـ يوم المعرفة في مجمع تعليمي جديد في شارع فوسكريسينيه، في الإقليم الفيدرالي سيريوس في سوتشي، سبتمبر 2021
    • شابة تشاهد عرضًا خارجيًا لـ أليكس فييا، في مسرحية You Did Not See Anything، التي تستكشف انتهاكات الشرطة ضد أفراد المجتمع الضعفاء، خلال Kathe، Akana! أو هنا والآن! مهرجان مسرح روما الدولي، خارج المجمعات السكنية في منطقة فقيرة بالعاصمة الرومانية بوخارست، رومانيا، 31 أغسطس 2021
    © AP Photo / Stephen Brashear
    ينطلق مشجعو "سياتل سي هوكس" إلى الملعب خلال فترة توقف في مباراة كرة قدم قبل بداية الموسم في اتحاد كرة القدم الأمريكي بين فريق لوس أنجلوس "شارجرز" و"سياتل سي هوكس"، 28 أغسطس 2021، في سياتل. فاز سي هوكس 27-0.
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    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، من مختلف بقاع الأرض.

    شهد هذا الأسبوع انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان، وانتهاء الصيف وبدء العام الدراسي الجديد في كثير من دول العالم، والأبقار السويسرية أيضا تعود من "إجازتها الصيفية" في الجبال، وإغلاق جديد في أستراليا لمواجهة سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، وتسريب نفطي من محطة كهرباء "بانياس" إلى مياه البحر الأبيض المتوسط في سوريا، وإقامة أضخم زفاف جماعي في بيرو منذ بدء الجائحة،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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