أحداث الأسبوع في صور

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، من مختلف بقاع الأرض.
شهد هذا الأسبوع انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان، وانتهاء الصيف وبدء العام الدراسي الجديد في كثير من دول العالم، والأبقار السويسرية أيضا تعود من "إجازتها الصيفية" في الجبال، وإغلاق جديد في أستراليا لمواجهة سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، وتسريب نفطي من محطة كهرباء "بانياس" إلى مياه البحر الأبيض المتوسط في سوريا، وإقامة أضخم زفاف جماعي في بيرو منذ بدء الجائحة،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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