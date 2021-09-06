استخراج الماء من الهواء... مهندس مصري يختبر روبوتا في الصحراء

تم تصوير روبوت "إلو" (ELU)، وهو روبوت يتم التحكم فيه عن بعد يمكنه استخراج الماء من الهواء، اخترعه المصري محمود الكومي، مهندس ميكانيك إلكترونيات، يبلغ من العمر 27 عامًا، في صحراء برج العرب، الإسكندرية، مصر، 1 سبتمبر 2021