كمامات نجوم مهرجان البندقية السينمائي

افتتح مهرجان البندقية السينمائي بدورته الـ78 في 1 سبتمر/ أيلول، بفيلم "مادريس باراليلاس" للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، إحدى أهم الشخصيات السينمائية الأوروبية، ويرأس لجنة تحكيم دورة المهرجان المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو صاحب فيلم "باراسايت".

هذه المرة الثانية على التوالي التي يقام بها المهرجان في زمن الجائحة، إلا أن هذا العام، يبدو جوّ المهرجان أكثر ارتياحاً بفضل التطعيم بلقاحات ضد "كوفيد-19"، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية المرتبطة بمنع تفشي فيروس كورونا، منها الكمامات الواقية.

يستمر المهرجان حتى 11 سبتمبر، وستعرض خلال هذه الفترة أفلام من 59 دولة، منها أربعة أفلام عربية، ويتنافس 18 فيلما فقط على جائزة "الأسد الذهبي".