7 بلايين طن من الأمطار... هل تعود غرينلاند إلى ما كانت عليه قبل 60 مليون سنة؟

بسبب الصيف الحار بشكل غير اعتيادي، أثر الذوبان المتسارع على نهر جليدي كبير في جرينلاند، على الرغم من أن العملية هذا العام تظل بشكل عام ضمن "المعدل المتوسط".

تشهد غرينلاند ذوباناً كبيراً للصفائح الجليدية بسبب الدفء غير العادي في المنطقة.

منذ 28 يوليو/ تموز، يذوب حوالي 8 مليارات طن من الجليد يوميًا - أي أكثر من ضعف الكمية المعتادة في فصل الصيف، وفقًا لموقع "بولار بورتال" (Polar Portal)، وهو موقع لرصد الأنهار الجليدية ومناخ القطب الشمالي.

وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الدنماركية (DMI)، فإن درجة حرارة الهواء في شمال غرينلاند تزيد الآن عن 20 درجة مئوية، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​بالنسبة لهذا الوقت من العام. وسُجل في مطار "نيرليريت إنات" في شرق غرينلاند، بتاريخ 29 يوليو، أعلى درجة حرارة منذ بدء المراقبة، 23.4 درجة مئوية.

وفي شهر أغسطس/ آب، تم تسجيل هطول نسبة أمطار كبيرة على أغطية ثلجية ككل، حيث سقط على مدار ثلاثة أيام سقوط 7 بلايين طن من الأمطار. وهي أكبر كمية من الأمطار منذ بدء تسجيلات المتغيرات المناخية في غرينلاند عام 1950، وإنها أيضاً المرة الأولى التي يسقط في المطر، وليس الثلج، على أعلى قمة جبل في غرينلاند.

غرينلاند تذوب

على الرغم من أن الذوبان ليس هائل كما كان في عام 2019 من حيث الغيغا طن (الصورة اليسرى - لكنها لا تزال كافية لتغطية ولاية فلوريدا بمقدار بوصتين من الماء)، فإن المنطقة التي يحدث فيها الذوبان (الصورة اليمنى) أكبر قليلاً مما كانت عليه قبل عامين.

Massive melting event in Greenland. While not as extreme as in 2019 in terms of gigatons (left image - but still would be enough to cover Florida with two inches of water), the area over which melting takes place (right image) is even a bit larger than two years ago. pic.twitter.com/rEeDIlYTA7 — Polar Portal (@PolarPortal) July 29, 2021

في عام 2019، لوحظ ذوبان قياسي للنهر الجليدي في غرينلاند، ولم يتم تجاوزه بعد، إلا أن هذا العام تغطي عملية الذوبان مساحة أكبر بكثير.

ومع ذلك، بشكل عام، لا يزال ذوبان النهر الجليدي هذا العام ضمن المعدل المتوسط.

تبلغ مساحة غرينلاند الجليدية 1.8 مليون كيلومتر مربع، وهي ثاني أكبر نهر جليدي في العالم بعد القارة القطبية الجنوبية. بسبب ارتفاع درجة حرارة مناخ القطب الشمالي، تسارع ذوبانه بشكل كبير منذ عام 2000.

غرينلاند قبل 60 مليون سنة

يبدو شمال شرق جرينلاند المجمد مكانًا غير مرجح لاكتساب نظرة ثاقبة لعالمنا الذي يزداد احترارًا باستمرار. قبل نحو 50 مليون إلى 60 مليون سنة، كانت المنطقة مكانًا مختلفًا تماماً. في ذلك الوقت، كانت غرينلاند تتمتع بمناخ شبه استوائي مخضر يليق باسمها (غرين: أخضر بالإنجليزية).

غالبًا ما يلجأ العلماء اليوم إلى استخدام حدث الاحتباس الحراري المفاجئ الذ حدث قبل نحو 56 مليون عام، والمعروف باسم "الحد الأقصى للحرارة في العصر البالوسيني-الإيوسيني" (PETM)، كنظير مثير للقلق لأزمة المناخ التي نشهدها اليوم.

فمنذ حوالي 56 مليون سنة، أدى النشاط البركاني المتزايد إلى اندلاع كميات هائلة من الصخور المنصهرة، في منطقة شاسعة تحيط بموقع ما سيصبح لاحقاً اسمه "آيسلندا" الحالية. وتحت طبقات الأرض، تقوم الصهارة أساسًا "بطهي" رواسب غنية بالمواد العضوية وتحويل الكربون المخزن إلى غاز.

نتج عن ذلك إطلاق تريليونات الأطنان من غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي، ما أدى بدوره إلى زيادة نسبة حموضة المحيطات وارتفاع درجات الحرارة في العالم لتصل إلى 5-8 درجات مئوية.

كانت العواقب البيئية والإيكولوجية هائلة. حيث حدثت الانقراضات الجماعية والهجرات الحيوانية على مدى بضعة آلاف من السنين القادمة.

يوفر هذا السجل الجيولوجي الآن فرصة لدراسة وتعلّم الأحداث المناخية السابقة التي حدثت على نطاق زمني أطول بكثير من عمر الإنسان أو أي تاريخ مكتوب موجود لدينا.

والأهم من ذلك، أن الإلمام بكل الدراسات والتسجيلات يمكن أن يحذرنا من نتائج الاضطرابات المناخية الحالية لكوكب الأرض والتي تحدث بشكل سريع.

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور حديثة تم تصويرها على الساحل الشرقي لغرينلاند.