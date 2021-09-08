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    الفائزون بجوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2021

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    • صورة بعنوان الأوز ذات الأقدام الوردية تستقبل الشتاء، للمصور تيري كولاس، الفائز بجائزة مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان توضيح مجازي عن المدينة والشتاء، للمصور سيرغي بوليتايف، الفائز بالمركز الأول في فئة الحضاري من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان رمية واحدة، للمصور لامبسون كارمين يب، الحائز على تقدير عالي في فئة رياضة من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان العودة إلى المغامرات، للمصور قاسم الفارسي، الفائز بالمركز الأول في فئة الحياة البرية من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان صلاة من أجل الأرواح، للمصور فيو خانه بيوي، الحائز على تقدير عالي في فئة الناس من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان الصيد في غابة مانغروف، للمصور ترانغ فام هيوي، الفائز بالمركز الأول في فئة الناس من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان ما وراء المجرة، للمصور مارتن سانتشيز، الفائز بالمركز الأول في فئة الطبيعة من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان النهر المسمم، للمصور غيورغي بوبا، الفائز بالمركز الأول في فئة التصوير التجريدي من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان معك نحو اللانهاية، للمصور ماتيو أوريجينالي، الفائز بالمركز الأول في فئة الزفاف من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان الجسر المعلق، للمصور باولو كروسيتا، الحائز على تقدير عالي في فئة الحضاري من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان مدرجات ديوويشو في الصين، للمصور ران تيان، الحائز على تقدير عالي في فئة التصوير التجريدي من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان الذهب في نهاية قوس القزح ، للمصور فيل دي غلانفيل، الفائزبالمركز الأول في فئة الرياضة من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان العروس الطبيعية، للمصور كرزيستسوف كراوتسيك، الفائز بالمركز الأول في فئة الزفاف من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان ظلال الجمال وقت الغروب، للمصور جيم بيكوت، الحائز على تقدير عالي في فئة الطبيعة من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    • صورة بعنوان موسم الشاطئ، للمصور ألكساندر فلاسيوك، الفائز بالمركز الأول في فئة الناس من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    صورة بعنوان "الأوز ذات الأقدام الوردية تستقبل الشتاء"، للمصور تيري كولاس، الفائز بجائزة مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021 تجمع الآلاف من الأوز ذات الأقدام الوردية في وسط النرويج في الربيع، في طريقها إلى مناطق التكاثر في سفالبارد في القطب الشمالي. ربما بسبب تغير المناخ، أصبحت الطيور تصل في وقت مبكر من كل عام وغالبًا ما تكون الأرض والحقول التي يتغذون عليها لاتزال مغطاة بالثلوج لدى وصولها. يميل الأوز إلى استخدام نفس المسارات، لذلك عند انتظارهم في الهواء بطائرة بدون طيار، يمكن الحصول على صور مذهلة مثل هذه.
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    أصبحت أسماء الفائزين بجوائز المسابقة الدولية للتصوير بواسطة الدرون لهذا العام معروفة.

    المسابقة الدولية للتصوير بواسطة الدرون (Drone Awards 2021) المخصصة للتصوير الجوي تقبل الصور التي التُقطت بواسطة طائرات بدون طيار، ومناطيد، ومظلات، وحتى الطائرات الورقية.

    وتعتبر جوائز هذه المسابقة أهم مسابقة عالمية حول التصوير الفوتوغرافي الجوي وتصويرالفيديو. وهو مشروع تابع لجوائز "سيينا" للصور، مخصص لنوع فوتوغرافي مختلف تم فصله عمداً عن المقارنة بالتصوير التقليدي.

    المسابقة مفتوحة للمصورين المحترفين والهواة. ويمكن لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا المشاركة في المسابقة.

    وتتعرفون من خلال ألبوم "سبوتنيك" على الأعمال المصورة الحائزة على المركز الأول والتقدير العالي في مسابقة "جوائز الدرون 2021"

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