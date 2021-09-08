الفائزون بجوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2021

المسابقة الدولية للتصوير بواسطة الدرون (Drone Awards 2021) المخصصة للتصوير الجوي تقبل الصور التي التُقطت بواسطة طائرات بدون طيار، ومناطيد، ومظلات، وحتى الطائرات الورقية.

وتعتبر جوائز هذه المسابقة أهم مسابقة عالمية حول التصوير الفوتوغرافي الجوي وتصويرالفيديو. وهو مشروع تابع لجوائز "سيينا" للصور، مخصص لنوع فوتوغرافي مختلف تم فصله عمداً عن المقارنة بالتصوير التقليدي.

المسابقة مفتوحة للمصورين المحترفين والهواة. ويمكن لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا المشاركة في المسابقة.

وتتعرفون من خلال ألبوم "سبوتنيك" على الأعمال المصورة الحائزة على المركز الأول والتقدير العالي في مسابقة "جوائز الدرون 2021"