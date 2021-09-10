أحداث الأسبوع في صور

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    • ضيوف على السجادة الحمراء ضمن جمهور الحاضرين العرض الأولي لفيلم (Qui Rido Io \ The King of Laughter) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 78، إيطاليا 7 سبتمبر 202
    • مجموعة من نينوتس (Ninots: تماثيل من الورق المقوى) تحترق في أحد التركيبات الخاصة بمهرجان فالاس في فالنسيا، إسبانيا 5 سبتمبر 2021
    • كشف الستار عن سيارة أستون مارتن بولدوغ، عام 1979، وهي الوحيدة من نوعها على الإطلاق، وذلك بعد ترميمها بعد أن ظلت خامدة لمدة 35 عامًا، في قصر هامبتون كورت جنوب غرب لندن، إنجلترا 3 سبتمبر 2021
    • رجل يحتج على تداول البيتكوين في سان سلفادور، السلفادور 7 سبتمبر 2021
    • البرازليون يشاركون في مظاهرة لدعم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في ساو باولو، البرازيل 7 سبتمبر 2021، الذي يوافق يوم استقلال البرازيل.
    • متظاهرة تلعب دور شخص شنق نفسه، خلال احتجاج على تعامل الحكومة التايلاندية مع جائحة كورونا (كوفيد-19) والمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، في بانكوك، تايلاند، 6 سبتمبر 2021
    • أداء راقصو مولان روج على خشبة المسرح خلال بروفة كاملة في مولان روج في باريس، 8 سبتمبر 2021 ، قبل يومين من إعادة فتح الملهى بعد إغلاق دام 18 شهرًا وسط جائحة كوفيد-19.
    • رجل يقود محركه البخاري المصغر في الساحة الرئيسية لسباق يوركشاير تراكشون إنجين رالي (Yorkshire Traction Engine Rally) الذي أقيم في أراضي سكامبستون هال، في مالتون، بالقرب من يورك، شمال إنجلترا في 4 سبتمبر 2021
    • رجل يحمل فتاة أصيبت بجروح خلال قصف جوي على مخيم مؤقت للنازحين السوريين بالقرب من بلدة كفريا، شمال محافظة إدلب، سوريا 7 سبتمبر 2021
    • سائقي السيارات يركبون دراجة وسط هطول أمطار غزيرة في هانوي، فيتنام 8 سبتمبر 2021
    • ظل الناس خارج منازلهم بعد الزلزال القوي الذي ضرب مكسيكو سيتي، المكسيك 7 سبتمبر 2021
    • المقاول السوري، إبراهيم كمال، يقف وسط الإطارات التالفة المعدة لإعادة تدوير في منطقة السالمي، الكويت 4 سبتمبر 2021
    • صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وتظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشارك في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها
    • عرض سيارة دي ام سي-12 (DeLorean DMC-12) لعام 1981 من سلسلة أفلام العودة إلى المستقبل (Back to the Future) في ناشونال مول، وشانطن، الولايات المتحدة في 4 سبتمبر 2021
    • تقدم عارضة أزياء من مجموعة كريستيانو سيريانو (Christian Siriano) ربيع/ صيف 2022 خلال أسبوع الموضة في نيويورك في غوتهام هول في مانهاتن، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 7 سبتمبر 2021
    • أشخاص يستمتعون بالبحر في جزيرة كوفونيسي الصغيرة في بحر إيجة في سيكلادس، 6 سبتمبر 2021
    • رئيس البرازيل جايير بولسونارو يحضر احتفال يوم الاستقلال في برازيليا، البرازيل، 7 سبتمبر 2021
    • تعرض العارضات تصميمات دار الازياء MRSQUEEN للمصمم Xiao Li خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين، الصين 6 سبتمبر 2021
    • شاب من السيخ يؤدي فنون الدفاع عن النفس السيخية المعروفة باسم غاتكا '' بمناسبة الذكرى الـ 417 لتركيب غورو غرانث صاحيب، في المعبد الذهبي في أمريتسار، 7 سبتمبر 2021
    • بائع فواكه أفغاني ينتظر الزبائن على طول أحد شوارع كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021
    • نموذج يعرض ثوبًا من مجموعة أزياء William Zhang للمصمم هونغوي جانغ (Hongwei Zhang) خلال أسبوع الموضة الصيني الذي أقيم في بكين، الصين، 8 سبتمبر 2021
    • شرطة مكافحة الشغب تعتقل شخصًا خلال تجمع للاحتفال بيوم السلام العالمي في اسطنبول، تركيا 5 سبتمبر 2021
    • جرف الباعة الفاكهة التي جرفتها مياه الفيضان إثر هطول الأمطار الغزيرة في كاتماندو، نيبال، 6 سبتمبر 2021
    • الممثلة مارينا فالديمورو ماينو ورفيقها سالفاتور دوتشكاماليا على السجادة الحمراء للموناليزا والقمر الدموي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ78، إيطاليا 5 سبتمبر 2021
    • أفراد من الجيش المكسيكي ينقذون الأشخاص الذين حوصروا في منازل غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تلاكيباك، بولاية خاليسكو، المكسيك، 3 سبتمبر 2021
    • نساء أفغانيات يرددن شعارات بجانب أحد مسلحي حركة طالبان خلال مظاهرة مناهضة لباكستان بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021
    • حفل ختام الدورة الـ16 للألعاب البارالمبية الصيفية للمعاقين في طوكيو، اليابان 5 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    ضيوف على السجادة الحمراء ضمن جمهور الحاضرين العرض الأولي لفيلم (Qui Rido Io \ The King of Laughter) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 78، إيطاليا 7 سبتمبر 202
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    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، من مختلف بقاع الأرض.

    شهد الأسبوع المنصرم انتهاء الألعاب البارالمبية في طوكيو، وانطلاق مهرجان البندقية السينمائي ومشاركة أفلام عربية في المهرجان، وعرض أزياء خيالي في "أسبوع الموضة" في بكين، زلزال قوي يضرب المكسيك، وأكبر مقبرة للإطارات في العالم تبدأ بإعادة تدوير الإطارات وسيارة بولدوغ 1979 تبصر النور من جديد،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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