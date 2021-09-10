أحداث الأسبوع في صور

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، من مختلف بقاع الأرض.
شهد الأسبوع المنصرم انتهاء الألعاب البارالمبية في طوكيو، وانطلاق مهرجان البندقية السينمائي ومشاركة أفلام عربية في المهرجان، وعرض أزياء خيالي في "أسبوع الموضة" في بكين، زلزال قوي يضرب المكسيك، وأكبر مقبرة للإطارات في العالم تبدأ بإعادة تدوير الإطارات وسيارة بولدوغ 1979 تبصر النور من جديد،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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