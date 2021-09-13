كورفو... جزيرة الإمبراطورة سيسي والملحمة الأوديسية وعشقها جيمس بوند

أطلق الإغريق على هذه الجزيرة اسم كيركيرا وفينيتيانس وكورفو، ويعتبرها السياح جنة على الأرض. عشقها أوديسي، وأحبتها الإمبراطورة "سيسي"، ولذت راحة جيمس بوند هنا.

منذ 30 أغسطس/ آب تسري في اليونان عدد من الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

لذلك، يكون عدد المجموعات السياحية داخل المتحف - لا يزيد عن 20 شخص، وفي الهواء الطلق - يصل عددهم ما يقارب 40. والسائح يحتاج إلى شهادة تطعيم أو شهادة بأنه اجتاز مرض "كوفيد-19"، أو نتيجة سلبية لفحص كورونا.

ولا بُطلب ذلك من السائح في المطاعم المطلة على الشرفات الصيفية، ومحلات البقالة، والصيدليات. ولكن في دور السينما والحانات والمقاهي المتواجدة داخل المكان، لن يُسمح بالدخول بدونها. كما سيحتاج المسافرون بين الجزر أيضًا إلى إثبات صحتهم (فحصهم السلبي).

بالإضافة إلى ذلك، قبل يوم واحد من الرحلة، يجب على الركاب اجتياز فحص كورونا. تُباع مجموعات الأدوات الخاصة بذلك في الصيدليات، ويُطلب نشر النتيجة على موقع ويب خاص لتتبع السياح في اليونان.

كل ذلك... لكن كورفو تستحق كل هذا العناء بالتأكيد.

الجزيرة الأكثر خضرة في اليونان، والمحاطة بالبحر الأيوني، بها شواطئ رائعة وأديرة قديمة وقرى خلابة مع حانات مريحة. أين قد تصادف الحب في كورفو، وكيف تجد مواقع تصوير لفيلم عن "007"، ومتى يكون أفضل وقت لقضاء إجازة - تعرف على ذلك في الموجز المصور من "سبوتنيك".