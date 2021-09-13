تسجيل
15:57 GMT13 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    كورفو... جزيرة الإمبراطورة سيسي والملحمة الأوديسية وعشقها جيمس بوند

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • جزيرة كورفو، اليونان
    • منظر يطل على مدينة كيركيرا على جزيرة كورفو، اليونان
    • قصر أخيليون على جزيرة كورفو، اليونان
    • قصر أخيليون على جزيرة كورفو، اليونان
    • قلعة قديمة في مدينة كيركيرا على جزيرة كورفو، اليونان
    • سياح على شاطئ البحر الأدرياتيكي في قرية باليوكاستريتسا على جزيرة كورفو، اليونان
    • منظر لشاطئ البحر الأدرياتيكي في قرية باليوكاستريتسا على جزيرة كورفو، اليونان
    • قناة الحب في قرية سيداري على جزيرة كورفو، اليونان
    • بيرولاديس على جزيرة كورفو، اليونان
    • جزيرة الفارو بالقرب من جزيرة كورفو، اليونان
    • شارع وبرج جرس لكنيسة القديس سبيريدون في مدينة كورفو، اليونان
    • حديقة مائية في جزيرة كورفو، اليونان
    • جزيرة كورفو، اليونان
    • طبق باستيتسادا، من لحم العجل مع صلصة مرّة أو حلوة
    • كومكفات - البرتقال الذهبي
    • فتاة تلتقط صورة لمنارة في أعلى القلعة القديمة لمدينة كركيرا في جزيرة كورفو اليونانية
    © Sputnik . Aleksey Bogdanovskiy
    جزيرة كورفو مدرج جزيرة كورفو هو الأقصر في أوروبا، وقريب جدًا من البحر لدرجة أن الطائرة تكاد أن تهبط على الماء. والمتواجدون على الشاطئ يعيشون لحظات الإثارة، إذا أن الطائرة تحلق فوق رؤسهم على ارتفاع 25 متراً.
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050132846_0:312:3083:2047_1200x675_80_0_0_f14c22bcfae124faa292b57d5143ab62.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202109131050133261-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF/

    أطلق الإغريق على هذه الجزيرة اسم كيركيرا وفينيتيانس وكورفو، ويعتبرها السياح جنة على الأرض. عشقها أوديسي، وأحبتها الإمبراطورة "سيسي"، ولذت راحة جيمس بوند هنا.

    منذ 30 أغسطس/ آب تسري في اليونان عدد من الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

    لذلك، يكون عدد المجموعات السياحية داخل المتحف - لا يزيد عن 20 شخص، وفي الهواء الطلق - يصل عددهم ما يقارب 40. والسائح يحتاج إلى شهادة تطعيم أو شهادة بأنه اجتاز مرض "كوفيد-19"، أو نتيجة سلبية لفحص كورونا.

    ولا بُطلب ذلك من السائح في المطاعم المطلة على الشرفات الصيفية، ومحلات البقالة، والصيدليات. ولكن في دور السينما والحانات والمقاهي المتواجدة داخل المكان، لن يُسمح بالدخول بدونها. كما سيحتاج المسافرون بين الجزر أيضًا إلى إثبات صحتهم (فحصهم السلبي).

    بالإضافة إلى ذلك، قبل يوم واحد من الرحلة، يجب على الركاب اجتياز فحص كورونا. تُباع مجموعات الأدوات الخاصة بذلك في الصيدليات، ويُطلب نشر النتيجة على موقع ويب خاص لتتبع السياح في اليونان.

    كل ذلك... لكن كورفو تستحق كل هذا العناء بالتأكيد.

    الجزيرة الأكثر خضرة في اليونان، والمحاطة بالبحر الأيوني، بها شواطئ رائعة وأديرة قديمة وقرى خلابة مع حانات مريحة. أين قد تصادف الحب في كورفو، وكيف تجد مواقع تصوير لفيلم عن "007"، ومتى يكون أفضل وقت لقضاء إجازة - تعرف على ذلك في الموجز المصور من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك