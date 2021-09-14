"غارات المرح"... "طالبان" تجتاح متنزهات الترفيه

بينما يراقب العالم برعب أحداث أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم في البلاد، ظهرت صور "طريفة" ومقاطع فيديو فوضوية لعناصر من الحركة يقضون وقتاً ممتعاً في أماكن مختلفة في كابول.

تظهر صور مقاتلي حركة طالبان جولاتهم، التي يستمتعون بها، في متنزه ترفيهي في كابول، حيث يأكلون الآيس كريم ويحاولون اللعب في الصالات الرياضية... كل ذلك يظهر في تناقض حاد ومثير للسخرية مع التقارير المؤلمة التي لا تزال منتشرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

كان من الممكن أن تكون "غارات المرح" هذه سببًا لبعض المرح لولا المشاهد المرعبة التي تلتقطها كاميرات صحفيي العالم في مكان آخر.