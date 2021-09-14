أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"

أقيم ليل أمس الثلاثاء في نيويورك أحد أهم الأحداث السنوية الرئيسية في صناعة الأزياء؛ حفل "ميت غالا" (Met Gala Charity Ball) التابع لأزياء معهد غالا.

استضافت مدينة نيويورك حفل أزياء معهد ميت غالا، الذي تم تخصيصه هذا العام للأزياء الأمريكية تحت عنوان "في أمريكا: معجم الموضة".

في هذا الحفل، يعتمد معظم المشاهير على أصالة (أي الانفراد بالشكل) الزي أو غطاء الرأس، وما يكمل الشكل الكلي للشخص من مجوهرات بأحجام هائلة.

يعتبر "ميت غالا بول" الحدث الاجتماعي الوحيد، حيث بإمكانك الظهور بمكياج أو تصفيف شعر أو أظافر مجنونة، ولن يحكم عليك أحد، بل على العكس من ذلك، سيغمرونك بالمجاملات، قائلين: "كم تبدو رائعًا!"

ميت غالا، الذي يُطلق عليه رسميًا اسم "أزياء معهد غالا" والمعروف أيضًا باسم "ميت بول"، يُعد حفلًا سنويًا لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

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