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    أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"

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    • فالنتينا سامبايو خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • مغني الراب ليل ناس إكس (Lil Nas X) خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • عارضة الأزياء كيندال جينر خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • المغنية ريهانا والفنان أساب روكي ( ASAP Rocky) خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • مغنية الراب سويتي (Saweetie) خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • عارضة الأزياء الأمريكية من أصول صومالية إيمان (Iman ) خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • المغنية الألمانية ومؤلفة الأغاني الألمانية كيم بيتراس خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • نجمة شاشة التلفزيون الأمريكي كيم كارداشيان خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • عارضة أزياء وممثلة وفنانة وناشطة مثليي الجنس الأمريكية هانتر شيفر خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • مصمم أزياء الأمريكي زاك بوزين والمغنية والممثلة الأمريكية ديبورا هاري خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • المغنية والممثلة البريطانية سينتيا إرفيو خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • المغني الكولومبي جاي بالفين (J Balvin) وعارضة الأزياء الأمريكية سايمون خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • نتاليا براينت، ابنة لاعب كرة السلة كوبي براينت، خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك ومصمم أزياء الأمريكي جيريمي سكوت خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • عارض أزياء الأمريكي إيفان موك خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • الممثلة الأمريكية زوي كرافيتس خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • الممثلة البريطانية إميلي بلانت والصحفي البريطاني المتخصص في الأزياء هاميش باولز خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • لاعبة كرة تنس الأمريكية الشهيرة سيرينا ويليامز خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • الممثل الأمريكي دان ليفي خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • المغنية ومؤلفة الأغاني والمنتجة الأمريكية هولي بايلي وأختها خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • الموسيقي والمصور الأمريكي فرانك أوشن خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • المغنية ومؤلفة الأغاني وراقصة ومصممة أزياء والمنتجة الأمريكية جينيفر لوبيز خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • المغنية الكندية غرايمز (Grimes) خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • لاعبة تنس اليابانية ناعومي أوساكا خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    © AP Photo / Evan Agostini
    فالنتينا سامبايو خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض "في أمريكا: معجم الموضة" في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
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    أقيم ليل أمس الثلاثاء في نيويورك أحد أهم الأحداث السنوية الرئيسية في صناعة الأزياء؛ حفل "ميت غالا" (Met Gala Charity Ball) التابع لأزياء معهد غالا.

     استضافت مدينة نيويورك حفل أزياء معهد ميت غالا، الذي تم تخصيصه هذا العام للأزياء الأمريكية تحت عنوان "في أمريكا: معجم الموضة".

    في هذا الحفل، يعتمد معظم المشاهير على أصالة (أي الانفراد بالشكل) الزي أو غطاء الرأس، وما يكمل الشكل الكلي للشخص من مجوهرات بأحجام هائلة.

    يعتبر "ميت غالا بول" الحدث الاجتماعي الوحيد، حيث بإمكانك الظهور بمكياج أو تصفيف شعر أو أظافر مجنونة، ولن يحكم عليك أحد، بل على العكس من ذلك، سيغمرونك بالمجاملات، قائلين: "كم تبدو رائعًا!"

    ميت غالا، الذي يُطلق عليه رسميًا اسم "أزياء معهد غالا" والمعروف أيضًا باسم "ميت بول"، يُعد حفلًا سنويًا لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك. 

    وترون في ألبوم "سبوتنيك" أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"

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