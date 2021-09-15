موسم الخريف والجديد من شركة "أبل"

أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل"، اليوم الأربعاء، حدثها السنوي المعتاد في شهر سبتمبر/ أيلول، حيث كشفت نسخا جديدة من هاتفها الذكي وحاسوبها اللوحي وكذلك ساعتها الذكية.

وكشفت الشركة في مؤتمرها، اليوم، عن هاتف "أيفون 13"، وجهاز "أيباد" منخفض التكلفة إلى جانب نسخة جديدة كليا تحت اسم "ميني أيباد"، بالإضافة إلى الفئة السابعة من ساعة "أبل ووتش" الذكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

ومن المقرر طرح أجهزة "أيباد" الجديدة للبيع مباشرة بعد المؤتمر اليوم، فيما سيبدأ شحن ساعات "أبل ووتش سيريس 7" في وقت لاحق هذا الخريف.

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