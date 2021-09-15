"لا تسألوا عن النساء"... طالبان تجيز 400 رياضة في أفغانستان

أجازت حركة "طالبان" ما يقرب من 400 رياضة للأفغانيين، لكنها لم تؤكد إذا ما ستسمح للمرأة الأفغانية ممارسة أي منها.

صرح بذلك مدير الرياضة لأفغانستان الجديد، بشير أحمد رستمزاي، عند زيارته لإحدى الصالات الرياضية في مدينة كابول.

ومن بين تلك الرياضات: كرة القدم، السباحة، ألعاب قوى، الفروسية وغيرها...

ولدى حديثه مع وكالة "فرانس بريس"، قال رستمزاي منزعجًا: "من فضلكم، لا تسألوني المزيد من الأسئلة حول النساء...".

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وأكد رستمزاي لـ "فرانس برس" أن "طالبان تطوّرت مقارنة بتسعينيات القرن الماضي"... وأنه يتعهد بتطوير الرياضة "في كل مكان في البلاد، وبعدم حصرها لدى الرجال ومنعها بين النساء".

وأضاف قائلاً: "هذه كلها بروباغندا! لن نحظر أي رياضة"، مضيفًا أنه "ليس لدى الأفغان ما يدعو للقلق، إذ سيكونون قادرين على الاستمرار في ممارسة الرياضات المفضّلة لديهم ككرة القدم والكريكيت وفنون الدفاع عن النفس وغيرها الكثير، لأن "أكثر من 400 رياضة تجيزها شريعة الإسلام".