أحداث الأسبوع في صور

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    • تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية.
    • لحظة احتفال للاعب فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021.
    • عرض تصميمات لمجموعة أزياء LaQuan Smith في مبنى إمباير ستايت خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الولايات المتحدة 9 سبتمبر 2021
    • أطفال يقفون أمام منحوتات جليدية تصور أشخاصًا يجمعون المياه من قبل منظمة Water Aid الخيرية، لإظهار هشاشة المياه والتهديد الذي يشكله تغير المناخ، لندن، إنجلترا 15 سبتمبر 2021.
    • الجيش السوري يواصل انتشاره غرب درعا ويستعد لدخول مزيريب وتلشهاب، سوريا 16 سبتمبر 2021
    • نجمة شاشة التلفزيون الأمريكي كيم كارداشيان خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    • طائرة هليكوبتر تستعد لإسقاط الماء على حريق مجمع كي إن بي في حديقة سيكويا الوطنية، كاليفورنيا، 15 سبتمبر 2021.
    • عارضة أزياء تقدم زيا من مجموعة ربيع/ صيف 2022 للمصمم الإسباني أندريس ساردا، خلال أسبوع أزياء مرسيدس بنز في مدريد، 16 سبتمبر 2021.
    • متظاهرة يواجه ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة ضد قيود فرنسا بما في ذلك التصاريح الصحية الإلزامية، لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في باريس، فرنسا، 11 سبتمبر 2021
    • مسلحون من طالبان يمرحون في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة هيرات، أفغانستان، 10 سبتمبر 2021
    • رجل دين يهودي يمسك بدجاجة فوق أطفاله كجزء من طقوس كاباروت في بيت شيمش، إسرائيل، 13 سبتمبر 2021.
    • ابن جامع القمامة يستريح بينما يبحث والده (ليس في الصورة) عن المواد التي يمكن إعادة بيعها، في موقع مكب النفايات في أليو لييم، في لهوكسيوماوي، إندونيسيا 15 سبتمبر 2021.
    • بابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021
    • المدير العام لشركة آبل تيم كوك شف الستار عن أيفون 13 برو ماكس الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
    • تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 12 سبتمبر 2021 مزارعة تصنع علم الحزب الشيوعي الصيني من حبيبات الذرة والفلفل الأحمر، بينما يجفف المزارعون منتجاتهم المحصودة في كونغجيانغ بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.
    • الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط زعماء أمريكيين سابقين في مراسم تأبين ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية في نيويورك.
    • رد فعل لاعب تنس الروسي، دانييل ميدفيديف، بعد فوزه على نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش، خلال نهائي فردي الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في نيويورك 12 سبتمبر 2021.
    • وضع صور للسياسيين أمام مبنى الرايخستاغ، مضيف البرلمان الفيدرالي الألماني البوندستاغ، من قبل مجموعة حملة '#unverhandelbar' (# غير قابل للتفاوض) في برلين، ألمانيا، 16 سبتمبر 2021 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية لأوروبا.
    • قبلت Doja Cat (يسار الصورة) و SZA جائزة أفضل تعاون لأغنية كيس مي مور في حفل توزيع جوائز إم تي في للأغاني المصورة في مركز باركليز، 12 سبتمبر 2021، في نيويورك.
    • طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
    • امرأة تعبر نهرًا باستخدام بقايا جسر جرفته المياه أثناء الفيضانات في العام السابق، في قرية ماليلا في لوو ريجنسي، جنوب سولاويزي، 13 سبتمبر 2021.
    • أطفال فخلال فصل دراسي في الهواء الطلق بعد إغلاق المدارس بسبب كوفيد-19 في باسشيم، الهند 17 سبتمبر 2021
    • طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
    • حدائق الخضروات على أسطح سيارات شركة مرآب لتأجير سيارات الأجرة، والتي أصبحت سياراتها خارج الخدمة حاليًا بسبب الكساد الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا كوفيد-19، في بانكوك في 15 سبتمبر 2021.
    • الممثل بين أفليك والمغنية/ الممثلة جينيفر لوبيز، أثناء ظهورهما على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بنسخته الـ78، إيطاليا 10 سبتمبر 2021.
    • نساء ضحايا سرطان الثدي يلتقطن صورة جماعية خلال النسخة الخامسة من ضربة فرشاة مدى الحياة في غوادالاخارا، المكسيك، 9 سبتمبر 2021.
    • الألعاب النارية التي ألقاها متظاهرون تنفجر أمام صف من ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في بانكوك، تايلاند، 13 سبتمبر 2021.
    © AFP 2021 / STR / Kcna Via Kns
    تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية.
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050175055_0:296:3072:2024_1200x675_80_0_0_ce8338c1ec9876b77a57eeaf37abf0b9.jpg
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    نقدّم لكم أبرز ما جاء من أحداث خلال الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.

    شهد الأسبوع المنصرم الإعلان عن منتجات جديدة لشركة "آبل، و أفليك وجينيفر لوبيز يشعلان السجادة الحمراء مع انتهاء مهرجان البندقية السينمائي، واستضافة نيويورك لحفل صاخب لـ"أزياء معهد ميت غالا"، وعناصر حركة طالبان يمرحون في مدن الملاهي في مختلف مناطق أفغانستان، ورحلة "سياح إلون ماسك" إلى الفضاء... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    • طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
      Last update: GMT 11:06 16.09.2021
      GMT 11:06 16.09.2021

      سياح "إلون ماسك" إلى الفضاء... رحلة باهظة الثمن بهدف نبيل

      دخلت السياحة الفضائية مرحلة جديدة: في كبسولة "التنين" (Dragon) لشركة (SpaceX) التابعة لإلون ماسك، سافر أربعة رواد فضاء هواة إلى مدار كوكب الأرض. بعد الرحلات الجوية الأخيرة لرجلي الأعمال ريتشارد برانسون وجيف بيزوس، ستكون مهمتهم هي الخطوة التالية في فتح المجال لأولئك الذين يمكنهم تحمل تكلفة هذه المتعة.

      12
    • مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي (ليس في الصورة) أثناء زيارته لصالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
      Last update: GMT 10:30 15.09.2021
      GMT 10:30 15.09.2021

      طالبان تجيز 400 رياضة في أفغانستان

      أجازت حركة "طالبان" ما يقرب من 400 رياضة للأفغانيين، لكنها لم تؤكد إذا ما ستسمح للمرأة الأفغانية ممارسة أي منها.

      8
    • المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن أيفون 13 الجديد ونسخ مطورة من أيباد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      Last update: GMT 07:58 15.09.2021
      GMT 07:58 15.09.2021

      موسم الخريف والجديد من شركة "أبل"

      أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل"، اليوم الأربعاء، حدثها السنوي المعتاد في شهر سبتمبر/ أيلول، حيث كشفت نسخا جديدة من هاتفها الذكي وحاسوبها اللوحي وكذلك ساعتها الذكية.

      10
    • عارضة الأزياء كيندال جينر خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
      Last update: GMT 10:07 14.09.2021
      GMT 10:07 14.09.2021

      أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"

      أقيم ليل أمس الثلاثاء في نيويورك أحد أهم الأحداث السنوية الرئيسية في صناعة الأزياء؛ حفل "ميت غالا" (Met Gala Charity Ball) التابع لأزياء معهد غالا.

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