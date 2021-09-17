أحداث الأسبوع في صور

دخلت السياحة الفضائية مرحلة جديدة: في كبسولة "التنين" (Dragon) لشركة (SpaceX) التابعة لإلون ماسك، سافر أربعة رواد فضاء هواة إلى مدار كوكب الأرض. بعد الرحلات الجوية الأخيرة لرجلي الأعمال ريتشارد برانسون وجيف بيزوس، ستكون مهمتهم هي الخطوة التالية في فتح المجال لأولئك الذين يمكنهم تحمل تكلفة هذه المتعة.