أحداث الأسبوع في صور

https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050175055_0:296:3072:2024_1200x675_80_0_0_ce8338c1ec9876b77a57eeaf37abf0b9.jpg
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://arabic.sputniknews.com/photo/202109171050175172-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
نقدّم لكم أبرز ما جاء من أحداث خلال الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
شهد الأسبوع المنصرم الإعلان عن منتجات جديدة لشركة "آبل، و أفليك وجينيفر لوبيز يشعلان السجادة الحمراء مع انتهاء مهرجان البندقية السينمائي، واستضافة نيويورك لحفل صاخب لـ"أزياء معهد ميت غالا"، وعناصر حركة طالبان يمرحون في مدن الملاهي في مختلف مناطق أفغانستان، ورحلة "سياح إلون ماسك" إلى الفضاء... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)