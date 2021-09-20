مشاهد جهنمية... ثوران "تاريخي" لبركان كمبر فيجا

ثار يوم أمس الأحد، بركان كمبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية بالمحيط الأطلسي، بعد فترة من النشاط الزلزالي المتراكم استمرت أسبوع، مما دفع سلطات البلاد إلى تكثيف خطط إجلاء الآلاف من المناطق القريبة منه.

وأبلغ معهد جزر الكناري البركاني عن ثوران أول بركان بالقرب من الطرف الجنوبي للجزيرة، والذي شهد ثورانه الأخير قبل 50 عاماً.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أن وزارة الدفاع الإسبانية نشرت جنودا للمساعدة في الإجلاء، ولم تأمر (بعد) السلطات بالإجلاء الشامل لما يصل إلى 33 ألفا يعيشون بالقرب من البركان.

وتقع جزيرة لا بالما - عدد سكانها 85 ألف نسمة- هي واحدة من ثماني جزر بركانية في أرخبيل جزر الكناري الإسباني قبالة الساحل الغربي لقارة أفريقيا. وتقع الجزر في أقرب نقطة لها على بعد 100 كيلومتر من المغرب.