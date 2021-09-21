"ميني أنغيلا ميركل" في كل منازل ألمانيا

انتهت شركة "Seiffener Volkskunst" من تصنيع دمى "أنغيلا ميركل" في مدينة زايفين شرقي ألمانيا.

مع اقتراب نهاية حكمها كمستشارة ألمانيا، أصبحت أنغيلا ميركل متاحة الآن أيضًا كدمية خشبية صنعت بواسطة النار، من بلدة جبال أور.

تقدم الشركة المستشارة، والمشهورة بحركة يديها النموذجية (وضعية اليدين على شكل حجر الماس أو مثلث القوى)، على شكل دمية تسمى "ميركل-روت" (Merkel-Raute) (المعروفة باللغة الإنجليزية باسم ميركل رومبوس "Merkel Rhombus")، ومتوفرة باللون الفيروزي والأرجواني والوردي.

يقول المدير الإداري للشركة، أندرياس بيلز: "هكذا نكرّم المستشارة أنغيلا ميركل".

وتم صنع أول 300 دمى "ميني أنغيلا ميركل" (ذات الـ14 سم)، وقد تم بيعها كلها بالفعل.

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سيتم التبرع بـ 10% من قيمة البيع لضحايا الفيضانات المتضررين في شمال الراين وستفاليا وراينلاند بالاتينات.

ومن المقرر عرض أرقام التدخين القادمة من ميركل، في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.