أحداث الأسبوع في صور

شهد الأسبوع المنصرم ثوران "تاريخي" لبركان كمبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية، وإنطلاق عرض أزياء "أسبوع الموضة" في مختلف مدن العالم، وأنجيلا ميركل تقضي أيامها الأخيرة بمنصب مستشارة ألمانيا، وإعادة افتتاح المعرض السنوي "تشيلسي للزهور 2021" بعد توقف وتأجيل بسبب الوباء، والجيش السوري ينتشر في درعا البلد، و... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".