غابات التايغا الروسية ونمور وذئاب ودببة برية... إجازة بوتين وشويغو السنوية

ثار يوم أمس الأحد، بركان كمبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية بالمحيط الأطلسي، بعد فترة من النشاط الزلزالي المتراكم استمرت أسبوع، ما دفع سلطات البلاد إلى تكثيف خطط إجلاء الآلاف من المناطق القريبة منه.