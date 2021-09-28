يُقام معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في مدينة تشوهاي، بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

استعرضت الصين، اليوم الثلاثاء، إمكانياتها العسكرية التي تزداد تقدّما بما في ذلك طائرات الاستطلاع المسيرة، وتظهر للعالم أنها منافس قوي على الريادة في سلاح الجو.

لقراءة التفاصيل العسكرية - الصين تفتتح أكبر معرض للطيران والفضاء في العالم

وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك"، أبرز ما جاء في افتتاح أكبر معرض جوي صيني في العالم.