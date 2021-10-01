أحداث الأسبوع في صور

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعد رحلة الى الشرق الأقصى، ذهب في إجازة برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى غابات التايغا.