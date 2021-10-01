أحداث الأسبوع في صور

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    • تقدم العارضات إبداعات كوبرني خلال عروض مجموعة أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2022 في باريس، فرنسا 30 سبتمبر 2021.
    • الحمم البركانية في إل باسو بعد ثوران بركان في جزيرة الكناري لا بالما في إسبانيا، 28 سبتمبر 2021
    • رد فعل موظفات الصحة والناس لدى حضور الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة الكيني رايلا أودينجا افتتاح مستشفى كيبرا من المستوى 3 في حي كيبيرا الفقير في نيروبي في 29 سبتمبر 2021.
    • فريق الاستعراض الجوي الأول من أغسطس التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
    • ميك جاغر (اليسار) ستيف جوردان وكيث ريتشاردز من فرقة رولينج ستونز يقدمون عرضًا خلال جولة No Filter في The Dome at America's Center، في سانت لويس، الولايات المتحدة 27 سبتمبر 2021
    • إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات التايغا الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021
    • نساء يمرون بجوار إطارات محترقة خلال احتجاجات على تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المحلية في تعز، اليمن، 27 سبتمبر 2021.
    • أندريسا مارينيو، 19 عامًا، ترقص أثناء بروفة مدرسة Unidos de Padre Miguel samba في ريو دي جانيرو، البرازيل، 28 سبتمبر 2021.
    • شبل الدب البني يقف وسطالنهر قبل التوجه إلى السبات في متنزه ومحمية كاتماي الوطني في ألاسكا، الولايات المتحدة في 5 سبتمبر 2021.
    • امرأة تعزف على الطبلة خلال يوم العمل العالمي من أجل الوصول إلى إجهاض قانوني وآمن ومجاني، في ساحة في كاراكاس، فنزويلا، 28 سبتمبر 2021.
    • المتظاهرون الشباب المناهضون للحكومة يلقون زجاجات من الطلاء الأحمر على الشرطة خلال مظاهرة في بانكوك في 27 سبتمبر 2021، حيث دعا النشطاء إلى استقالة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا بسبب تعامل الحكومة مع فيروس كورونا كوفيد-19.
    • عارضة أزياء تقدم تصاميم المصمم أنتوني فاكاريلو كجزء من عرض مجموعة الملابس الجاهزة النسائية لربيع /صيف 2022 لدار الأزياء سان لوران، أمام برج إيفل خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 28 سبتمبر 2021.
    • عناصر من حركة طالبان يستمتعون برحلة على متن قارب في سد قرغة، الواقع على أطراف كابول، أفغانستان، 24 سبتمبر 2021.
    • الممثلة البريطانية لاشانا لينش تقف أمام المصورين لدى وصولها السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم جيمس بوند الجديد لا وقت للموت في رويال ألبرت هول في لندن، بريطانيا، 28 سبتمبر 2021.
    • افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2021
    • يخرج المئات من أتباع الكنيسة المعمدانية في الناصرة التابعة لمجموعة إبوهليني المعروفة أيضًا باسم كنيسة شيمبي بقيادة مدودوزي أونيازي لويزولو شمبي، 28 سبتمبر 2021
    • البجع ذو المنقار الموضعي على ضفاف بحيرة اصطناعية في كولومبو في 28 سبتمبر 2021.
    • يأتي ضابط لمساعدة ضابط زميل أصيب في اشتباكات خلال احتجاج للسكان الأصليين ضد مشروع قانون مقترح يجرم غزو الأراضي، خارج الكونغرس في أسونسيون، باراغواي ، 29 سبتمبر 2021.
    • المهاجرون الهايتيون يعبرون النهر في عربات تجرها الخيول قبل التوجه إلى الحدود مع بنما في أكاندي، كولومبيا في 25 سبتمبر 2021.
    • البهلوان، أنطون ميخييف، أثناء عرض بهلواني في الجو مع كرة في رقم اعتني بالمهرجين في سيرك بولشوي سان بطرسبورغ الحكومي. البرنامج مخصص للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الفنان الكوميدي الكبير يوري نيكولين.
    • رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021.
    • يعمل فنان كوسوفو ألكينت بوزيجو على اللمسات الأخيرة لصورة مصنوعة من الحبوب والبذور، تصور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في بلدة جياكوفا، كوسوفو 26 سبتمبر 2021.
    • يلقي أحد السكان بشبكة صيد في قريته المغمورة جزئيًا في مقاطعة لوبوري بوسط تايلاند، حيث تسببت العاصفة الاستوائية ديانمو في حدوث فيضانات في 30 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد، 28 سبتمبر 2021
    • فتاة ترقد على أرضية زجاجية للمرصد سامبا سكاي في الطابق 42 من مبنى Mirante do Vale في وسط مدينة ساو باولو، البرازيل، 29 سبتمبر 2021.
    • تمثال يبلغ ارتفاعه أكثر من مترين، مصنوع من الألياف الزجاجية بعنوان بيهار'' (غدًا في الباسك) للفنان المكسيكي روبن أوروزكو، في نهر نيرفيون في بلباو، إسبانيا، 27 سبتمبر 2021.
    • نازحون بسبب عنف العصابات، يلجأون إلى مدرسة تحولت إلى مأوى طويل الأجل، في بورت أو برنس، هايتي 16 سبتمبر 2021.
    • منظر جوي، أزهار البكتيريا الزرقاء، التي تسمى أيضًا الطحالب الخضراء المزرقة، تحول المياه إلى اللون الأخضر في كلير ليك في ريدبد بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 26 سبتمبر 2021 في كليرليك، كاليفورنيا.
    • الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - زعيم حزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021
    • زوجان يقفان خلال جلسة تصوير قبل الزفاف على الكورنيش في بوند على طول نهر هوانغبو في شنغهاي، الصين 24 سبتمبر 2021.
    © AFP 2021 / Christophe Archambault
    تقدم العارضات إبداعات كوبرني خلال عروض مجموعة "أسبوع الموضة" في باريس لربيع وصيف 2022 في باريس، فرنسا 30 سبتمبر 2021.
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1050308630_0:293:3071:2021_1200x675_80_0_0_8a4c73fd8ec045a8a3ac94566b9cd47c.jpg
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    نقدّم لكم أبرز ما جاء من أحداث خلال الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.

    ينتهي هذا الأسبوع مع انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، وافتتاح أكبر معرض جوي صيني في العالم، ومشاركة الرئيس فلاديمير بوتين لصور رحلته في غابات التايغا الروسية، فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات الألمانية،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    • افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2021
      Last update: GMT 08:44 01.10.2021
      GMT 08:44 01.10.2021

      أجمل لقطات افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي"

      شهدت مدينة دبي يوم أمس الخميس افتتاحاً ضخماً لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، مع إمكانية لمشاهدة الحفل من خلال 430 موقعا داخل الإمارات.

      إكسبو 2020 دبي
      12
    • الزوار يشاهدون فريق الاستعراض الجوي الصقر الأحمر التابع لسلاح الجو الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
      Last update: GMT 14:52 28.09.2021
      GMT 14:52 28.09.2021

      أكبر معرض جوي صيني في العالم

      يُقام معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في مدينة تشوهاي، بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

      17
    • إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات التايغا الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021
      Last update: GMT 13:24 27.09.2021
      GMT 13:24 27.09.2021

      غابات التايغا الروسية ونمور وذئاب ودببة برية... إجازة بوتين وشويغو السنوية

      أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعد رحلة الى الشرق الأقصى، ذهب في إجازة برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى غابات التايغا.

      13
    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تُطعم طيور اللوريكيتس في حديقة الطيور في مارلو، شمال ألمانيا، 23 سبتمبر 2021، قبل أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية الألمانية في 26 سبتمبر.
      Last update: GMT 10:21 24.09.2021
      GMT 10:21 24.09.2021

      أحداث الأسبوع في صور

      نقدّم لكم أبرز ما جاء من أحداث خلال الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.

      29
    الأفضل هذا الأسبوع
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