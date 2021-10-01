أحداث الأسبوع في صور

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نقدّم لكم أبرز ما جاء من أحداث خلال الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
ينتهي هذا الأسبوع مع انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، وافتتاح أكبر معرض جوي صيني في العالم، ومشاركة الرئيس فلاديمير بوتين لصور رحلته في غابات التايغا الروسية، فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات الألمانية،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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