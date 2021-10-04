كارثة أمريكية وأرقام هائلة... تسرب نفطي في المحيط الهادئ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تسرب نفطي هائل ضرب سواحل مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا يوم أمس الأحد.

وذكر موقع "لوس أنجلوس تايمز"، الذي أبلغ عنه لأول مرة يوم السبت، من خط أنابيب قبالة ساحل هنتنغتون بيتش متصل بمنصة نفطية بحرية.

قدرت كمية التسرب بما لا يقل عن 126 ألف جالون من النفط الخام، مما تسبب في بقعة امتدت حوالي 8320 فدانا.

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ويعد تسرب مقاطعة أورانج أكبر من كارثة التسرب التي حدثت في خليج سان فرانسيسكو عام 2007، حيث تسرب 58 ألف جالون من الوقود، مما أدى إلى وفاة أكثر من 6800 طائر.

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