المناطيد تزين سماء الأردن

يشهد الأردن انطلاق أول مهرجان للمناطيد في منطقة تسمى بـ "المثلث الذهبي"، بمشاركة عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا.

وبحسب ما أوردته الصحف الأجنبية، فإنه يتاح للزوار في المهرجان فرصة الذهاب في جولة بمنطاد الهواء الساخن والوصول إلى العرض الجوي بمشاركة "الصقور الملكية الأردنية".

تُظهر العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع كيف ارتفعت المناطيد الملونة في السماء، ويتم تصوير السياح على متنها.

شاهد - الأردن يحتضن أول مهرجان للمناطيد بمشاركة دول أوروبية

قالت الرحالة الأردنية سلمى علي لصحيفة "غوردان تايمز":

"إن مشاهدة المناطيد لأمر مذهل، لأنها تعطي تجربة خاصة ومميزة".

وفي وقت سابق، أعلنت "رابطة منظمي الرحلات السياحية" أدرجت الأردن ضمن قائمة الدول التي يمكن السفر إليها دون قيود، والسماح للسياح الروس، الذين يثبت عدم إصابتهم بـ "كوفيد - 19".

من الجدير الذكر أن صحراء وادي رم (صحراء البتراء والعقبة) تشارك لأول مرة في برنامج المسارات السياحية "أردون جنة"، حيث يمكن أيضاً للسائحين زيارة البتراء وقضاء الليل في أحد المخيمات السياحية في وادي الديسة.

ويستمر المهرجان في الفترة الممتدة ما بين 1 و5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.