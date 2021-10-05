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    باميان... مدينة الكهوف والصخور في أفغانستان

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    • يقف أفراد عرقية هزارة على جرف مليء بالكهوف حيث لا يزال الناس يعيشون كما كانوا يعيشون قبل قرون في باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
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    • رعاة يرافقون حميرهم المحملين بالشجيرات التي تم جمعها لفصل الشتاء، بالقرب من بحيرة بان أمير في محافظة باميان، أفغانستان 4 أكتوبر2021
    • طفلة من هزارة تنظر من خلف زجاج بيتها الحجري في قرية باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
    • شاب يغلق كوخه بجوار بحيرة بان أمير في مقاطعة باميان في 4 أكتوبر 2021.
    • رجل يتحدث على الهاتف، أحد أفراد عرقية هزارة في باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
    • فتاة تسير بالقرب من كهوف في قرية باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
    • امرأة، من عرقية هزارة، تقف مع أطفالها بالقرب من بيتها في جرف صخري في باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
    • امرأة تقوم بغسيل الملابس والأطباق في قرية باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
    • نساء، من عرقية هزارة، يحملن الملابس المغسولة يتوجهن إلى منازلهن في قرية بالقرب من جرف صخري في باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
    © AFP 2021 / Bulent Kilic
    يقف أفراد قومية "هزارة" على جرف مليء بالكهوف حيث لا يزال الناس يعيشون كما كانوا يعيشون قبل قرون في باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
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    تقع مدينة باميان "المخفية" بعيدًا عن الحضارة، على بعد 130 كم فقط من العاصمة الأفغانية كابول. مدينة باميان منحوتة بالكامل في الجبال الصخرية، وهي أيضاً مركز المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

    يحمل الموقع، للأسف، سمعة سيئة. ففي عام 2001، دمرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) معلمًا عالميًا - تمثالًا ضخمًا لبوذا.

    الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة هو طريق للحافلات يمر عبر ممرات وعرة، ولكن غالبًا ما يتنقل السكان المحليون عبر نهر باميان.

    ظهرت المستوطنات البشرية الأولى في الوادي قبل العصر الجديد. وتاريخياً، كان وادي باميان بمثابة ممر للباعة والتجار.

    الغالبية العظمى من سكان باميان والمنطقة المحيطة بها هم من القومية العرقية "هزارة" (الهزاريين).

    الشارع المركزي يبلغ طوله حوالي 500 متر، حيث توجد متاجر صغيرة، يشير إليه المحليون بـ"السوق".

    ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يعيش جميع السكان المحليين في كهوف أو منازل من الطين، إذ أن البعض يستقر في أكواخ مؤقتة. وهذا ليس مفاجئًا، نظرًا لأن درجة الحرارة القصوى في المنطقة تصل ما يقرب 30 درجة مئوية في معظم فترات العام. كما أن سكان باميان من معارضي نظام "طالبان".

    ترون في ألبوم "سبوتنيك" كيف أن الحياة في المقاطعة الأفغانية هادئة، لكن وفقًا لأحدث التقارير الإعلامية، بدأت "طالبان" مرة أخرى في البحث عن الهزاريين.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
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