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    الخريف في روسيا يسر نظر محبيه

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    مع حلول فصل الخريف في روسيا، تشهد بعض أقاليم البلاد جوا دافئا وأياما مشمسة، وأخرى تتحلى أشجارها بألوان زاهية، والكثير من الأوراق الذهبية التي تسر نظر محبي الخريف.

    تشاهدون في ألبوم صور "سبوتنيك" صورا لبعض المناطق الروسية التي تحلت بألوان الخريف الزاهية.

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, روسيا, روسيا
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