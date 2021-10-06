الخريف في روسيا يسر نظر محبيه

تشاهدون في ألبوم صور "سبوتنيك" صورا لبعض المناطق الروسية التي تحلت بألوان الخريف الزاهية.
مع حلول فصل الخريف في روسيا، تشهد بعض أقاليم البلاد جوا دافئا وأياما مشمسة، وأخرى تتحلى أشجارها بألوان زاهية، والكثير من الأوراق الذهبية التي تسر نظر محبي الخريف.
تشاهدون في ألبوم صور "سبوتنيك" صورا لبعض المناطق الروسية التي تحلت بألوان الخريف الزاهية.
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