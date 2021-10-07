إيكي... النهر الجليدي الذي "يلد"

يجذب نهر إيكيب سيرميا (Eqip Sermia) الجليدي، أو كما يسمونه ببساطة إيكي، الواقع في خليج ديسكو (Disko Bay)، على بعد 70 كم من بلدة إيلوليسات في غرينلاند، عددًا كبيرًا من السياح.

وهذا ليس مفاجئًا، لأنه أحد أسرع الأنهار الجليدية حركة في غرينلاند، حيث تصل سرعته إلى 30 مترًا في اليوم.

يُطلق على إيكي أيضًا اسم النهر الجليدي "الوالِد" (أي الذي ينجب)، وفقًا للتشكيل العلمي لجبال الجليد. وكل ذلك بسبب انشقاق قطع جليدية من العملاق الذي يبلغ طوله خمسة كيلومترات، بشكل منتظم، مكوناً قطعا جليدية مصغرة من مختلف الأحجام والأشكال والألوان، التي تتباين ألوانها من الأبيض إلى الأزرق مع عروق زرقاء أو خضراء.

اقرأ أيضا - 7 بلايين طن من الأمطار... هل تعود غرينلاند إلى ما كانت عليه قبل 60 مليون سنة؟

"عملية الولادة" هذه، تتم عبر انفصال الكتل الجليدية الضخمة وانهيارها وثم سقوطها في النهر، مصحوبة بصوت عالٍ، ما يجعل الأمر مثيرا ومرعبا في آن معا!

في الوقت نفسه، يتميز نهر إيكي الجليدي بأنه يسمح للقوارب التي تحمل السياح بالاقتراب منه إلى أقرب مسافة ممكنة. وبالتالي، تسنح للسياح فرصة مشاهدته عن قرب، ورؤية هذه الظاهرة الطبيعية الفريدة من على متن قاربهم، علما أن المظهر يختلف مع تغير الوقت خلال اليوم.

وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورا جديدة لنهر إيكي الجليدي مع "أطفاله".