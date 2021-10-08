أحداث الأسبوع في صور

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    كل الأخبار
    • الطيار الإيرلندي، كريغ برين، داخل سيارته هيونداي خلال مسابقة رالي فنلندا في لاوكا، فنلندا 3 أكتوبر 2021
    • فيولا فون كرامون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في جمهورية العراق، تزور مركز اقتراع خلال التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية العراقية في عملية خاصة، في بغداد، العراق، 8 أكتوبر 2021.
    • يتجمع الأفغان خارج مكتب الجوازات بعد أن أعلن مسؤولو طالبان أنهم سيبدأون في إصدار جوازات سفر لمواطنيهم مرة أخرى، بعد شهور من التأخير الذي أعاق محاولات أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان، في كابول، أفغانستان، 6 أكتوبر 2021.
    • رجل يحمل تمثالًا على شكل شخصية سوبرمان قبل تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الروماني فلورين سيتو في البرلمان الروماني في بوخارست، رومانيا 5 أكتوبر 2021.
    • عارضات أزياء يقدمن مجموعة إيتام في عرض إيتام لايف شو 2021 كجزء من عرض أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 4 أكتوبر 2021
    • الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، ضمن طاقم مركبة سويوز إم إس-19 وطاقم فيلم التحدي الروسي، لحظة الانتقال إلى محطة الفضاء الدولية، 5 أكتوبر 2021
    • غابات تتلون بألوان فصل الخريف في حي بريونيجسك في جمهورية كاريليا الروسية، 2 أكتوبر 2021
    • تسرب نفطي هائل ضرب سواحل مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 3 أكتوبر 2021
    • يستعد عمال الهزارة لتحميل الفحم على شاحنة بالقرب من الموقع الذي كان يقف فيه تمثال بوذا، قبل أن تدمره طالبان في مارس 2001، في مقاطعة باميان في 3 أكتوبر 2021.
    • تقدم المغنية >دوجا كات (Doja Cat) على خشبة المسرح خلال مهرجان أوستين سيتي ليميتس (Austin City Limits) في حديقة زيلكر في أوستن، تكساس 02 أكتوبر 2021
    • جناح روسيا في معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2021
    • ارتفاع منسوب المياه في مدينة البدقية، إيطاليا 5 أكتوبر 2021
    • يقفز لاعب فريق إنديانا، ترايسي جاكسون-دافيس، على أحد زملائه في الفريق، خلال مسابقة سلام دونك في إطار انطلاق موسم كرة السلة بالكلية Hoosier Hysteria NCAA في بلومنغتون، إنديانا 2 أكتوبر 2021.
    • في هذه الصورة الجوية التي التقطت في 4 أكتوبر 2021، يغطس الصبيان في خزان مياه مفتوح في أرض زراعية في ضواحي بنغالور، الهند
    • امرأة تحمل لافتة كتب عليها اجتماعي حيث يشارك الناس في مظاهرة دعت إليها النقابات الفرنسية كجزء من يوم على مستوى الدولة لتحسين ظروف العمل وضد إصلاحات المعاشات التقاعدية وصناديق البطالة، في بوردو، جنوب فرنسا في 5 أكتوبر 2021
    • ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تلتقي بأعضاء الفوج الملكي للمدفعية الكندية في قلعة وندسور، وندسور، إنجلترا، 6 أكتوبر 2021.
    • ثوران بركاني في جزيرة لا بالما بإسبانيا 4 أكتوبر 2021
    • مظاهرة ضد التطعيم بلقاح كورونا في نيويورك، الولايات المتحدة 4 أكتوبر 2021
    • راكبو الدراجات يرتدون كمامات، ينتظرون عند إشارة مرور على شكل حمار وحشي في تايبيه، تايوان 6 أكتوبر 2021
    • عروس تمسح وجه عريسها بينما ينتظران دورهما لالتقطا صورة لهما ما قبل الزفاف، بالقرب من المدينة المحرمة خلال عطلة العيد الوطني التي تستمر لمدة أسبوع في بكين، الصين 3 أكتوبر 2021.
    • عامل يفرغ إطارات سيارات من شاحنة استعدادًا لإعادة التدوير في مصنع إعادة تدوير نفايات فريتاون في إبادان، نيجيريا، 17 سبتمبر 2021
    • متظاهر يدوس على عبوة دخان خلال احتجاج ضد التطعيمات وإجراءات فيروس كورونا في ليوبليانا، سلوفينيا 5 أكتوبر 2021.
    • رجل يمارس اليوغا على طول ممر للمشاة في أمريتسار، الهند 6 أكتوبر 2021.
    • ضيف يصل إلى الحمراء من عرض أزياء مجموعة صيف 2022 من بالينسياغا، في إطار أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 2 أكتوبر 2021.
    • نموذج دمية باربي لرائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي شوهد خلال رحلة انعدام الجاذبية مع أعضاء من وكالة الفضاء الأوروبية في مكان غير معروف.
    • الراقص الإيطالي روبرتو بول (وسط) وراقصون آخرون يؤدون باليه مادينا لمصمم الرقص الإيطالي ماورو بيغونزيتي، وموسيقى الملحن الإيطالي فابيو فاتشي والمستوحاة من كتاب La Ragazza Che Non Voleva Morire (الفتاة التي لا تريد أن تموت ) للكاتب الفرنسي إيمانويل دي فيلبان، في تياترو ألا سكالا (مسرح سكالا) في ميلانو، إيطاليا 1 أكتوبر 2021.
    • يؤدي الناس رقصة ديابلادا دي أورورو في أورورو، بوليفيا،1 أكتوبر 2021.
    © AFP 2021 / Jussi Nukari / Lehtikuva
    الطيار الإيرلندي، كريغ برين، داخل سيارته "هيونداي" خلال مسابقة رالي فنلندا في لاوكا، فنلندا 3 أكتوبر 2021
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    نقدّم لكم أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.

    شهد الأسبوع المنصرم تسرب نفطي في المحيط الهادئ يوعد بكارثة أمريكية، وبدء الانتخابات البرلمانية العراقية، وحلول فصل الخريف بألوانه الزاهية في أنحاء روسيا، وارتفاع منسوب المياه في مدينة البدقية، وباميان تلفت زوارها بكهوفها في أفغانستان، ومدن العالم تسضيف عرض أزياء "أسبوع الموضة"، والجناح الروسي في معرض "إكسبو 2020 دبي" يلفت أنظار الزوار،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    • قطعة جليد أمام الجبل الجليدي إيكي في شمال إيلوليسات، غرينلاند ، 15 سبتمبر 2021
      Last update: GMT 10:38 07.10.2021
      GMT 10:38 07.10.2021

      إيكي... النهر الجليدي الذي "يلد"

      حصل النهر الجليدي على هذا اللقب بسبب حقيقة أن قطع الجليد ذات الأحجام والأشكال والألوان المختلفة تنفصل عنه بانتظام.

      10
    • غابات تتلون بألوان فصل الخريف على خلفية بحيرة في جمهورية كاريليا الروسية، 2 أكتوبر 2021
      Last update: GMT 12:44 06.10.2021
      GMT 12:44 06.10.2021

      الخريف في روسيا يسر نظر محبيه

      مع حلول فصل الخريف في روسيا، تشهد بعض أقاليم البلاد جوا دافئا وأياما مشمسة، وأخرى تتحلى أشجارها بألوان زاهية، والكثير من الأوراق الذهبية التي تسر نظر محبي الخريف.

      12
    • الأعمال الفنية للارش فيلكس في محمية شبه جزيرة كولابيرغ الطبيعية، السويد ، 5 أكتوبر 2021.
      Last update: GMT 10:36 06.10.2021
      GMT 10:36 06.10.2021

      الهجرة إلى دولة غير موجودة

      في أقصى الركن الجنوبي الغربي من السويد، توجد محمية طبيعية على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب مدينة أريلد، على شاطئ صخري لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق القوارب، أو من خلال رحلة شاقة قد تصل مدتها إلى ما يقرب 30 إلى 45 دقيقة، هناك توجد دولة لادونيا.

      6
    • يقف أفراد عرقية هزارة على جرف مليء بالكهوف حيث لا يزال الناس يعيشون كما كانوا يعيشون قبل قرون في باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
      Last update: GMT 14:44 05.10.2021
      GMT 14:44 05.10.2021

      باميان... مدينة الكهوف والصخور في أفغانستان

      تقع مدينة باميان "المخفية" بعيدًا عن الحضارة، على بعد 130 كم فقط من العاصمة الأفغانية كابول. مدينة باميان منحوتة بالكامل في الجبال الصخرية، وهي أيضاً مركز المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

      10
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