أول يوم دراسي في محافظة إدلب السورية

في أقصى الركن الجنوبي الغربي من السويد، توجد محمية طبيعية على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب مدينة أريلد، على شاطئ صخري لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق القوارب، أو من خلال رحلة شاقة قد تصل مدتها إلى ما يقرب 30 إلى 45 دقيقة، هناك توجد دولة لادونيا.