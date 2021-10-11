حريق هائل في صهريج الوقود جنوبي لبنان

وأفاد البيان: "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق".
وذكر البيان أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة من أجل تفاديها في المستقبل.
أعلنت الحكومة اللبنانية في بيان، صباح اليوم الاثنين، عن تطويق حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في منشآت الزهراني، جنوبي البلاد.
وأفاد البيان: "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق".
وذكر البيان أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة من أجل تفاديها في المستقبل.
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