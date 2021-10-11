حريق هائل في صهريج الوقود جنوبي لبنان

أعلنت الحكومة اللبنانية في بيان، صباح اليوم الاثنين، عن تطويق حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في منشآت الزهراني، جنوبي البلاد.

وأفاد البيان: "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق".

​وذكر البيان أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة من أجل تفاديها في المستقبل.