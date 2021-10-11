اكتشاف مصنع نبيذ أثري وسط إسرائيل

اكتشف علماء آثار، من سلطة الأثار الإسرائيلية، مجمعاً صناعياً ضخماً يعود تاريخه إلى العصر البيزنطي، يضم أكبر مصنع نبيذ في العالم في ذلك الوقت، في منطقة يفنه التي تقع حاليا جنوب مدينة تل أبيب.

وأفادت سلطة الأثار الإسرائيلية أنه تم اكتشاف أربعة مستودعات كبيرة والتي شكلت معمل النبيذ للمصنع. ويتم تعتيق النبيذ في أوعية طويلة تُعرف باسم "جرار غزة". الجرار نفسها، التي تم اكتشاف بعضها بالكامل واكتشفت عشرات الآلاف من شظاياها أثناء التنقيب، تم صنعها في الموقع في أفران كبيرة.

في سياق متصل، قال الدكتور إيلي حداد وليات نداف زيف والدكتور يوشانان (جون) سيليجمان، مديرو الحفريات في سلطة الآثار الإسرائيلية:

"فوجئنا باكتشاف مصنع متطور هنا، كان يستخدم لإنتاج النبيذ بكميات تجارية... ويظهر حساب تقديري للطاقة الإنتاجية للمصنع أنه كان يتم تسويق حوالي مليوني لتر من النبيذ سنويا بشكل يدوي".

كما أوضح علماء الآثار أن "نبيذ غزة وعسقلان يعتبران ماركة نبيذ عالية الجودة في العالم القديم".

لكامل التفاصيل - اكتشاف مصنع نبيذ ضخم عمره 1500 عام وسط إسرائيل... فيديو