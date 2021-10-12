مطعم يتحول إلى نقطة جذب للزوار بفضل فيضان

كانت صاحبة مطعم "تيتيبورن جوتيمانون" (Titiporn Jutimanon)، الواقع على نهر تشاو فرايا تخشى من أن الفيضانات التي تضرب أجزاء كثيرة من تايلاند في الآونة الأخيرة ستقضي على عمل مطعمها، والذي بالفعل تضرر بشدة بسبب الوباء، ولكن هنا كانت المفاجأة.

على عكس التوقعات، جعل الفيضان على نهر تشاو فرايا مطعمها يحظى بشعبية كبيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

فبدلاً من أن يغلقه الفيضان، أثار مطعم "تيتيبورن" الحماس لدى زواره، الذين يستمتعون بوجبات العشاء ومياه النهر تصل إلى كاحل أقدامهم، ويتفادون موجات القوارب المارة.

تقول صاحبة المطعم في نونثابوري، شمال بانكوك:

"يحب الزوار الأمواج بشكل خاص". ما اعتقدته أنه سيكون أزمة، تحول إلى فرصة".

وانتشرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للزبائن يجلسون على مقاعد مبللة، ويتناولون الطعام بينما تمر القوارب، ثم يقفون على المقعد بسرعة مع اقتراب الموجة. وهو الأمر الذي أضاف للزوار إثارة - مشاهدة مياه النهر تدخل المطعم لتبلل مقاعدهم الخشبية.

ويتم عقد جلستين يوميًا في المطعم حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بأعلى مستوى للمياه على أكمل وجه.

وعلّق، جيتداناي بونرود (30 عامًا)، أحد زبائن المطعم ممازحاً:

"إنه لتحد ممتع بالفعل - فأنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك إنهاء غدائك، أو ما إذا كانت المياه ستجرفك بعيدًا معها".

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، تضررت بسبب الفيضانات ما يقارب 30 مقاطعة شمالية ووسطى في تايلاند.