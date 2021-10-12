ليلة إعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق

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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أنها قامت بنقل نتائج الانتخابات يدويا لضمان تحقيق دقة بنسبة 100%.
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، عن نتائج الانتخابات، التي بلغت نسبة التصويت فيها 41% فقط من إجمالي من لهم حق التصويت.
وانطلقت الانتخابات العراقية أمس الأول (الأحد)، بمشاركة ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.
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