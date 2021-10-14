"إشارة حمراء.. إشارة خضراء"... لعبة الحبار تجتاح العالم

انتشر المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبّار" (Squid Game) على منصة عرض الأفلام والمسلسلات "نتفليكس" الأمريكية، وعبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، من خلال تحويل ألعاب الطفولة الشائعة قبل العصر الرقمي مثل "إشارة حمراء، إشارة خضراء" (Red Light Green Light) إلى تحديات قاتلة من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويحتل المسلسل الكوري الكوري الجنوبي الجديد "لعبة الحبّار" (Squid Game) من نتفليكس المرتبة الأولى من حيث الشعبية في 90 دولة حول العالم، بما في ذلك روسيا.

وفي أعقاب النجاح المدوي للمسلسل، ارتفع عدد خدمات تعلم اللغة الكورية عبر الإنترنت.

أصبح يمكن رؤية البالغين والأطفال الذين يلعبون لعبة "إشارة خضراء، إشارة حمراء"، الذين زاد عددهم في جميع أنحاء العالم.

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وافتتحت مراكز ومقاهي التي تقدم حلوى "دالغوني" من المسلسل، وهي حلوى شعبية في كوريا الجنوبية، والتي تشهد الآن طوابير طويلة من الراغبين في شرائها.