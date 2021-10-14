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    "إشارة حمراء.. إشارة خضراء"... لعبة الحبار تجتاح العالم

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    • المشاركون في لعبة الحبّار في المركز الكوري الجنوبي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 12 أكتوبر 2021
    • دمية بطول 3 أمتار من مسلسل لعبة الحبّار (Squid Game) المعروض على شبكة نتفليكس، خارج مركز تجاري في كويزون سيتي، الفلبين، 30 سبتمبر 2021.
    • دمية بطول 3 أمتار من مسلسل لعبة الحبّار (Squid Game) المعروض على شبكة نتفليكس، خارج مركز تجاري يبيع حلوى البسكويت من طفولة الكوريين التي كانت ضمن المسلسل ( dalgonas /Honeycomb toffee) في كويزون سيتي، الفلبين، 30 سبتمبر 2021.
    • الأب وابنته يلعب لعبة الحبّار، من مسلسل لعبة الحبّار (Squid Game) المعروض على شبكة نتفليكس، في حديقة لعبة الحبّار في مدينة غويانغ، كوريا الجنوبية ، 11 أكتوبر2021.
    • المسلسل الكوري الجنوبي لعبة الحبار على شبكة نتفليكس للأفلام، 30 سبتمبر 2021
    • أشخاص يرتدون أزياء شخصيات من مسلسل لعبة الحبّار (Squid Game) المعروض على شبكة نتفليكس ومسلسل الكرتون سايلور مون، خلال مهرجان كوميك كون 2021 في نيويورك، الولايات المتحدة، 9 أكتوبر2021.
    • بائع حلوى بيع حلوى البسكويت (Honeycomb) من طفولة الكوريين التي كانت ضمن مسلسل لعبة الحبّار (Squid Game) المعروض على شبكة نتفليكس، في سيؤل، كوريا الجنوبية، 10 أكتوبر 2021.
    • المشاركون في لعبة الحبّار في المركز الكوري الجنوبي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 12 أكتوبر 2021
    • لافتة مكتوب عليها فلتبدأ اللعبة على باب مقهى براون باتر لبيع حلوى البسكويت (Honeycomb) من طفولة الكوريين التي كانت ضمن مسلسل لعبة الحبّار (Squid Game) المعروض على شبكة نتفليكس، في سيؤل، كوريا الجنوبية، 1 أكتوبر 2021.
    • بائع حلوى البسكويت (Honeycomb) من طفولة الكوريين التي كانت ضمن مسلسل لعبة الحبّار (Squid Game) المعروض على شبكة نتفليكس، في أحد شوارع مدينة سيؤل، كوريا الجنوبية، 1 أكتوبر 2021.
    © REUTERS / Vidhyaa Chandramohan
    المشاركون في "لعبة الحبّار" في المركز الكوري الجنوبي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 12 أكتوبر 2021
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    انتشر المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبّار" (Squid Game) على منصة عرض الأفلام والمسلسلات "نتفليكس" الأمريكية، وعبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، من خلال تحويل ألعاب الطفولة الشائعة قبل العصر الرقمي مثل "إشارة حمراء، إشارة خضراء" (Red Light Green Light) إلى تحديات قاتلة من أجل البقاء على قيد الحياة.

    ويحتل المسلسل الكوري الكوري الجنوبي الجديد "لعبة الحبّار" (Squid Game) من نتفليكس المرتبة الأولى من حيث الشعبية في 90 دولة حول العالم، بما في ذلك روسيا.

    وفي أعقاب النجاح المدوي للمسلسل، ارتفع عدد خدمات تعلم اللغة الكورية عبر الإنترنت.

    أصبح يمكن رؤية البالغين والأطفال الذين يلعبون لعبة "إشارة خضراء، إشارة حمراء"، الذين زاد عددهم في جميع أنحاء العالم.

    وافتتحت مراكز ومقاهي التي تقدم حلوى "دالغوني" من المسلسل، وهي حلوى شعبية في كوريا الجنوبية، والتي تشهد الآن طوابير طويلة من الراغبين في شرائها.

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