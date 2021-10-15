أطول نساء العالم

دخلت المواطنة التركية روميسيا جيلجي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفتها أطول امرأة في العالم على قيد الحياة، وفقًا لما ذكره موقع "Tengrinews.kz" بالإشارة إلى الموقع الرسمي لكتاب غينيس للأرقام القياسية.

يبلغ طول التركية روميسيا جيلجي، 24 عامًا، 215.16 سنتيمترا.

يقال إنه بسبب متلازمة ويفر، التي تسبب فرط النمو السريع، عادة ما تتحرك جيلجي على كرسي متحرك، وتتنقل أيضا بمساعدة مشاية (ووكر)، ولكن لفترة قصيرة من الوقت.

تمت إعادة قياس جيلجا هذا العام بعد أن تم اختيارها كأطول فتاة مراهقة في العالم عن عمر 18 عامًا في عام 2014.

قال كريج جلينداي، رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية:

"يشرفني أن أرحب بعودة روميسيا إلى كتاب الأرقام القياسية. إن روحها التي لا تقهر وفخرها بالتميز عن الآخرين ملهمين".

يذكر أن أطول رجل في العالم، سلطان كيسن، هو أيضًا من تركيا، ويبلغ ارتفاعه 251 سنتيمترا.

ينص كتاب "غينيس" للأرقام القياسية على أن حقيقة أن الرجال والنساء الأطول عمراً ينتمون إلى نفس البلد أمر "نادر".

وكانت المرة الأخيرة عندما تم تسجيل أطول رجل في العالم في عام 2009، عندما حصل الصيني باو شيشون وياو ديفين على اللقب.