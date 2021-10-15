أحداث الأسبوع في صور

انتشر المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبّار" (Squid Game) على منصة عرض الأفلام والمسلسلات "نتفليكس" الأمريكية، وعبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، من خلال تحويل ألعاب الطفولة الشائعة قبل العصر الرقمي مثل "إشارة حمراء، إشارة خضراء" (Red Light Green Light) إلى تحديات قاتلة من أجل البقاء على قيد الحياة.