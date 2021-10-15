أحداث الأسبوع في صور

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13:18 GMT15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
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    • المغنية ميغان ذي ستاليون خلال مهرجان أوستين سيتي ليميتس في مدينة أوستين، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 8 أكتوبر 2021
    • أنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021
    • عضو من طالبان يحاول تركيب طرف صناعي جديد في مركز إعادة التأهيل التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في كابول، أفغانستان 11 أكتوبر 2021
    • يقوم المشاركون في رحلة الفضاء، يوساكو مايزاوا ويوزو هيرانو والمشارك الاحتياطي شون أوجيسو، برحلة بدون جاذبية أثناء التدريب قبل الرحلة الاستكشافية إلى محطة الفضاء الدولية في منطقة موسكو، روسيا في 28 سبتمبر 2021.
    • رجال إطفاء فرنسيون يقومون يتغطية لوحة بقماش مقاوم للحريق، في إطار برنامج تدريبي لحالات الطوارئ تهدف إلى الحفاظ على الأعمال الفنية المعروضة في كاتدرائية سان أندريه في بوردو، جنوب غرب فرنسا ، في 12 أكتوبر 2021.
    • مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2021.
    • متظاهرة غطت نفسها بالطلاء الأحمر خلال احتجاج ضد حكومة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا، ودعمًا للإفراج عن السجناء السياسيين خارج سجن بانكوك ريماند في بانكوك، 13 أكتوبر 2021.
    • أعمال البحث وتفكيك الأنقاض في موقع انهيار أحد مداخل مبنى من خمسة طوابق في شارع 26 مايو في مدينة باتومي. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية في موقع الانهيار ويعمل أطباء وشرطة ومعدات خاصة، جورجيا 8 أكتوبر 2021
    • يقدم الساحر ماجيشان كريس أنجيل عرضًا قبل مباراة كرة قدم NFL بين فريقي لاس فيغاس رايدرز و شيكاغو بيرز في لاس فيغاس، الولايات المتحدة 10 أكتوبر 2021
    • رواد فضاء من فريق من أوروبا وإسرائيل يرتدون بدلات فضائية خلال مهمة تدريبية لكوكب المريخ، في موقع يحاكي محطة خارج الموقع في حفرة رامون في متسبي رمون في صحراء النقب جنوب إسرائيل في 10 أكتوبر 2021.
    • ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تبتسم عند وصولها لحضور قداس عيد الشكر، للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الفيلق البريطاني الملكي في وستمنستر أبي في لندن، إنجلترا 12 أكتوبر 2021.
    • أعضاء من فرقة الرقص دانزا أزتيكا غوادالوبانا (Danza Azteca Guadalupana) يرقصون خلال الاحتفال بيوم الشعوب الأصلية في أراضي الكابيتول في أوستن، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 9 أكتوبر 2021.
    • منفاخ الأيل الأحمر عند شروق الشمس خلال موسم التكاثر، الذي يحدث خلال فصل الخريف، في حديقة بوشى بارك، جنوب غرب لندن، إنجلترا 13 أكتوبر 2021.
    • وصول أمل كلوني إلى العرض الأول لفيلم ذا تندر بار (The Tender Bar) خلال مهرجان لندن السينمائي (2021 BFI) في لندن، إنجلترا 10 أكتوبر 2021.
    • اكتشاف مجمع صناعة نبيذ قديم ضخم يعود تاريخه إلى حوالي 1500 عام في يفنه، جنوب تل أبيب، إسرائيل، 11 أكتوبر2021.
    • منظر جوي لرجل يجلس على شرفته وسط بحر من الشرفات في مبنى سكني في أرلينغتون، ولاية فيرجينيا الأمريكية 13 أكتوبر 2021.
    • شخصان يلعبان على الشاطئ بينما يواصل العمال، الذين يرتدون بدلات واقية، تنظيف الشاطئ الملوث في هنتنغتون بيتش، كاليفورنيا الأمريكية، 11 أكتوبر 2021.
    • موظف مقهى تشاو فرايا أنتيك (Chaopraya Antique)، الذي اشتهر بفضل مياه الفيضانات التي تدخل عليه من نهر تشاو فرايا إلى المطعم في مقاطعة نونثابوري، شمال بانكوك، 7 أكتوبر 2021
    • أنصار حزب الله خلال الاشتباكات في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
    • تظهر هذه الصورة المنشورة التي أتاحها مكتب الجيش الإيراني في 13 أكتوبر 2021، قاذفة صواريخ مضادة للطائرات تطلق وابلًا خلال اليوم الثاني من تمرين عسكري مشترك بين الجيش الإيراني والحرس الثوري الإسلامي، 13 أكتوبر 2021
    • كرة القدم - كأس العالم - تصفيات UEFA - المجموعة الأولى - ألبانيا ضد بولندا - أرينا كومبيتاري، تيرانا ، ألبانيا، 12 أكتوبر 2021
    • اشتباكات عنيفة وقوع إصابات في بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
    • مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021.
    • زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والمسؤولين خلال معرض تطوير الدفاع، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 12 أكتوبر 2021 .
    • احتجاج الناس ضد وزير الاقتصاد البرازيلي باولو غيديس في مبنى وزارة الاقتصاد في برازيليا في 7 أكتوبر 2021، بعد أيام فقط من ذكره في التحقيق الإعلامي أوراق باندورا الذي فضح استخدام قادة العالم للملاذات الضريبية.
    • يعبر المشاة الممر الذي تم تركيبه حديثًا، صممته شركة العلوم السلوكية المحلية So-Mo للتشجيع على زيادة استخدام ممرات المشاة في منطقة تعتبر نقطة رئيسة لحوادث السير في ليفربول، شمال غرب إنجلترا في 13 أكتوبر 2021.
    • أشخاص وكلاب يستريحون على شرفة منزل في سيناغا غراندي دي سانتا مارتا (Sienaga Grande de Santa Marta) في نيو فينيسيا، كولومبيا 12 أكتوبر 2021
    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس، فرنسا 13 أكتوبر 2021.
    • إنسان الغاب السومطري يتأرجح على حبل بالقرب من زائر في حديقة السفاري وحديقة الحيوانات في جانثو بمقاطعة أتشيه، إندونيسيا 10 أكتوبر 2021.
    • كريسماس الأب، الجنيان والأطفال يقفون لالتقاط صورة خارج متجر ألعاب هامليز، بعد إعلانهم عن أفضل عشر ألعاب لعيد الميلاد المجيد في لندن، بريطانيا، 14 أكتوبر 2021.
    • أعضاء الفيلق الإسباني ( La Legion)، وحدة النخبة في الجيش الإسباني، بما في ذلك الماعز الذي يستخدم كحيوان أليف جالب الحظ، ينتظرون بدء عرض عسكري للاحتفال بعطلة تُعرف باسم Dia de la Hispanidad أو يوم من أصل إسباني في مدريد (العيد الوطني في إسبانيا)، إسبانيا، 12 أكتوبر 2021.
    © AP Photo / Jack Plunkett
    المغنية ميغان ذي ستاليون خلال مهرجان أوستين سيتي ليميتس في مدينة أوستين، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 8 أكتوبر 2021
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    نقدّم لكم أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.

    انتهى الأسبوع الماضي باشتبكات عنيفة في بيروت، وافتتاح مقاهي ومراكز تحاكي مسلسل "لعبة الحبّار". وتم افتتاح أكبر معرض طائرات رجال الأعمال في العالم في الولايات المتحدة، ومطعم يتحول إلى نقطة جذب للزوار بفضل فيضان. ونذكر أيضا: إعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق، واكتشاف مصنع نبيذ أثري وسط إسرائيل، ومعرض تطوير الدفاع الكوري الشمالي، ورواد فضاء من أوروبا وإسرائيل يحاكون أول بعثة إلى المريخ في صحراء النقب... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    • أطول امرأة في العالم، روميسا جيلجي، تقف مع والدتها صفية جيلجي، خلال مؤتمر صحفي خارج منزلهم في سافرانبولو، مقاطعة كارابوك، تركيا، 14 أكتوبر 2021.
      Last update: GMT 09:09 15.10.2021
      GMT 09:09 15.10.2021

      أطول نساء العالم

      دخلت المواطنة التركية روميسيا جيلجي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفتها أطول امرأة في العالم على قيد الحياة، وفقًا لما ذكره موقع "Tengrinews.kz" بالإشارة إلى الموقع الرسمي لكتاب غينيس للأرقام القياسية.

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    • المشاركون في لعبة الحبّار في المركز الكوري الجنوبي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 12 أكتوبر 2021
      Last update: GMT 09:03 14.10.2021
      GMT 09:03 14.10.2021

      "إشارة حمراء.. إشارة خضراء"... لعبة الحبار تجتاح العالم

      انتشر المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبّار" (Squid Game) على منصة عرض الأفلام والمسلسلات "نتفليكس" الأمريكية، وعبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، من خلال تحويل ألعاب الطفولة الشائعة قبل العصر الرقمي مثل "إشارة حمراء، إشارة خضراء" (Red Light Green Light) إلى تحديات قاتلة من أجل البقاء على قيد الحياة.

      10
    • فتاة في منتره كوسكوفو في موسكو.
      Last update: GMT 11:38 13.10.2021
      GMT 11:38 13.10.2021

      مناظر خريفية حول العالم

      بحلول فصل الخريف، تكتسي أشجار مدن العالم ألوان خلابة من أصفر وأحمر وبرتقالي وغيرها.

      12
    • مضيفة الطيران، آنا أورزوليك، تقف أمام طائرة أعمال من طراز VistaJet Global 7500 في مطار هندرسون، خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة ، 12 أكتوبر 2021.
      Last update: GMT 09:03 13.10.2021
      GMT 09:03 13.10.2021

      أكبر معرض طائرات رجال الأعمال في العالم في الولايات المتحدة

      افتتح، يوم أمس، مؤتمر ومعرض طيران الأعمال "NBAA" في ولاية نيفادا الأمريكية أبوابه، والذي يعتبر أحد أكبر معارض العالم للطائرات من فئة الأعمال.

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