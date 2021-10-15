أحداث الأسبوع في صور

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نقدّم لكم أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
انتهى الأسبوع الماضي باشتبكات عنيفة في بيروت، وافتتاح مقاهي ومراكز تحاكي مسلسل "لعبة الحبّار". وتم افتتاح أكبر معرض طائرات رجال الأعمال في العالم في الولايات المتحدة، ومطعم يتحول إلى نقطة جذب للزوار بفضل فيضان. ونذكر أيضا: إعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق، واكتشاف مصنع نبيذ أثري وسط إسرائيل، ومعرض تطوير الدفاع الكوري الشمالي، ورواد فضاء من أوروبا وإسرائيل يحاكون أول بعثة إلى المريخ في صحراء النقب... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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