خريف وردي... تفتح أزهار"عشب الغزلان" في كوريا الجنوبية

عشب الموهلي، أو كما يسمونه أيضا "عشب الغزلان"، هو نبات عشبي معمر يتم تقديره لإزهاره غير العادي.

في فصل الخريف، تتحول العناقيد الزهرية لعشبة الموهلي (Muhlenbergia capillaris) إلى سحابة بيضاء أو وردية اللون، ثم تتحول إلى اللون الأرجواني.

ويستخدم عشب الموهلي، أو عشب الغزلان، هذا لخفض ضغط الدم، وكذلك للحفاظ على حالة صحية مقبولة لأصحاب ارتفاع ضغط الدم المزمن في آسيا الوسطى، وتشبه رائحتها رائحة الزعتر.

وفي مدينة هانام الكورية الجنوبية، لم يفوت عشاق صور السيلفي الفرصة لأخذ بعض اللقطات الرائعة على خلفية هذا الجمال.