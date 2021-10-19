غواص إسرائيلي يعثر على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين

قالت سلطة الآثار الإسرائيلية إنه تم اكتشاف سيف يُعتقد أنه يعود إلى محارب صليبي أبحر إلى الأراضي المقدسة منذ ما يقرب من ألف عام.

وبحسب كوبي شارفيت، مدير الآثار البحرية الإسرائيلية، اكتشف السيف في منطقة قيسارية، في مياه خليج بالقرب من مدينة حيفا الساحلية، وعثر عليه صدفة غواص هاو، ذو "عين صقر" على حد تعبيره، وانتشله من قاع البحر، وعمر السيف يبلغ ما يقرب 900 عام.

وذكرت سلطة الآثار في بيان أن الغواص "مواطن يدعى شلومي كاتسين من مستوطنة عتليت الساحلية، قد عثر على موجودات أثرية في قاع البحر خلال غطسه في ساحل البحر المتوسط تم الكشف عنها جراء عواصف تحرك الرمال. وعثر في قاع البحر على مراسي سفن حجرية عتيقة وأخرى مصنوعة من الحديد وكسور أوان فخارية بالإضافة لسيف طوله متر واحد وطول يده 30 سم. وسارع كاتسين لتسليم السيف الذي عثر عليه في باطن البحر لسلطة الآثار التي منحته بدورها شهادة تقدير".

يذكر أن الحملة الصليبية الأولى على المشرق انطلقت في عام 1099 الميلادي، حيث سقطت القدس من يد الفاطميين في يد الصليبيين. وبعد ذلك تبعتها حملات عدة استهدفت الديار المقدسة ومحيطها بدوافع استعمارية وبغطاء ديني. وفي عام 1187، تمكن صلاح الدين الأيوبي من الانتصار على الصليبيين في معركة حطين، وبذلك انتهت حقبة الصليبيين الذين انهزموا بالكامل وانسحبوا من فلسطين وسوريا ولبنان وبعض جزر البحر المتوسط بعد نحو قرنين من انطلاق حملاتهم.