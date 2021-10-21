"تخيل أكثر"... انطلاق "موسم الرياض 2021"

انطلقت فعاليات "موسم الرياض 2021"، مساء أمس الأربعاء، بحفل افتتاح استثنائي حضره جمهور ضخم وصل عدده إلى أكثر من نصف مليون شخص، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية.

وخاطب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الجمهور في حفل الافتتاح، مقدّماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض.

وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، خلال الحفل، قدّر الدعم الذي قدمه كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لقطاع الترفيه ولموسم الرياض، وقال:

"الموسم الأول كان شعارنا (تخيل)، والموسم الثاني شعارنا (تخيل أكثر)"، مضيفاً: "ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أن يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام".

وأكدت المملكة العربية السعودية على فتح الطيران بينها وبين العديد من الدول واستقبال رحلات قادمة إلى الرياض أمام السياح، مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تطلبها جائحة كورونا.

ويشهد جدول فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية 7500 فعالية، تقام في 14 منطقة، من بينهم 6 حفلات عالمية، و70 حفلا غنائيا عربيا، و350 عرضا مسرحيا مختلفا. ويمكن حجز تذاكر موسم الرياض 2021 للمواطنين السعوديين المقيمين في الداخل أو الخارج، وكذلك للراغبين من الدول الأخرى على موقع المهرجان.

وشهد افتتاح الموسم في يومه الأول بروائع الفن العالمي، وأجنحة لأنواع الأطعمة من مختلف زوايا العالم، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.

وتستمر فعاليات "موسم الرياض 2021" من 20 أكتوبر/ تشرين الأول حتى مارس/ آذار 2022.

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