نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050502759_0:0:2942:1654_1200x675_80_0_0_8c17a09853d60ecb8030295f72103a21.jpg
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://arabic.sputniknews.com/photo/202110221050504107-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
نقدّم لكم أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
شهد الأسبوع الماضي انطلاق مهرجان "موسم الرياض 2021"، وافتتاح أول متحف "مدام توسو" في منطقة الخليج، وحضور مذهل على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2021، وغواص إسرائيلي يعثر على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين، و"طالبان" تبدأ بمعالجة مدمني المخدرات في أفغانستان، وكوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع، هذه وغيرها من الأخبار المصورة ترونها في الألبوم الأسبوعي يقدمه فريق "سبوتنيك"...
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)