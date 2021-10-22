نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

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    • المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    • زائرة تجلس بجوار تمثال شمعي للممثلة الأمريكية الشهيرة أودري هيبورن، في متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • يستمتع الناس بمشاهدة بانوراما مدينة نيويورك أثناء افتتاح منصة المشاهدة SUMMIT One Vanderbilt أمام الزوار، الذي ينتشر على طول الطوابق الأربعة العلوية من برج One Vanderbilt الجديد في وسط مانهاتن، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2021.
    • مدمنو مخدرات ينتظرون تسجيلهم في مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول، أفغانستان 16 أكتوبر 2021
    • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يتحدثان على شرفة قصر هوبر قبل اجتماعهما في اسطنبول، تركيا، 16 أكتوبر 2021.
    • فنانون يرتدون ملابس شخصيات من مسلسل لعبة الحبار الذي اشتهر على شبكة نتفليكس، يظهرون على سلم متحرك في أحد مراكز التسوق في مدينة كوالالمبور، ماليزيا 20 أكتوبر 2021.
    • منظر جوي لظهور المنازل المزدحمة في حي جالويز في بورت أو برنس على خلفية شروق الشمس، هايتي 19 أكتوبر 2021.
    • انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
    • تفجير يستهدف حافلة مبيت عسكري في دمشق، سوريا 20 أكتوبر 2021
    • يتم تغطية الطلاب من جامعة سانت أندريوز، بالرغوة أثناء مشاركتهم في عطلة الزبيب التقليدية، في اسكتلندا 18 أكتوبر 2021.
    • ليتل أمل''، دمية يبلغ طولها 3.5 متر تجسد فتاة سورية لاجئة، تم تصويرها في فولكستون كجزء من جولتها التي يبلغ طولها 8.000 كيلومتر عبر أوروبا من تركيا إلى بريطانيا لزيادة الوعي بمحنة اللاجئين اليافعين، بريطانيا، 19 أكتوبر 2021
    • أعضاء فرقة الرقص الهايتي ينتظرون بدء العرض خلال أول حدث اجتماعي سنوي منذ ظهور وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، خارج بازيليك وضريح سيدة المساعدة الدائمة في حي ميشين هيل في بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة، 16 أكتوبر 2021.
    • عالم الجليد أندريا فيشر، من الأكاديمية النمساوية للعلوم، يستكشف التجويف الطبيعي للأنهار الجليدية لنهر جامتالفيرنر الجليدي بالقرب من جالتوير، النمسا، 15 أكتوبر 2021.
    • عودة الطاقم السينمائي الروسي، ونجاح عملية هبوطه في كازاخستان، وذلك بعد الانتهاء من تصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء، في مهمة استغرقت 12 يوما، 17 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء قبل عرض للمصممة ألينا نيغا كجزء من أسبوع أزياء مرسيدس-بنز في روسيا في متحف موسكو، روسيا 19 أكتوبر 2021
    • رجل يحتمي خلف ثلاث سيارات عندما ضربت أمواج قوية الساحل بالقرب من موقف للسيارات في لو ريليك-كرهون، غرب فرنسا 20 أكتوبر 2021.
    • يحاول المتظاهرون كسر بوابة مغلقة للمسجد الوطني أثناء مظاهرة بعد صلاة الجمعة في دكا، 15 أكتوبر 2021.
    • طاقم التمريض المشاركين في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) يقفون لالتقاط صورة تعبيرية للإلهة دورجا في مستشفى رامايا في بنغالور، 21 أكتوبر 2021
    • عاصفة رعدية خلال إعصار في بحر إيجه بالقرب من أرخبيل سيكلاديز في اليونان. تمر البعثة عبر مسارات القواعد ومعارك الأسطول الروسي في اليونان في 1770 - 1774.
    • المشاركون في الصورة العارية لمصور الفن الأمريكي سبنسر تونيك، أثناء العمل على صورة على خلفية المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة بمدينة عراد جنوب شرق إسرائيل، على بعد حوالي 15 كيلومترًا غرب البحر الميت، 17 أكتوبر 2021.
    • متظاهرون يتعانقون خلال احتجاج ضد حكومة تشيلي في الذكرى الثانية للاحتجاجات وأعمال الشغب التي هزت العاصمة في عام 2019، في سانتياغو، تشيلي 18 أكتوبر 2021.
    • صاروخ نوري (KSLV-II NURI ) من صنع كوريا الجنوبية، في مركز نارو للفضاء في غوهيونغ، 20 أكتوبر 2021
    • الممثلة اليونانية زانثي جورجيو، إلى اليمين، تلعب دور الكاهنة العليا، تحمل الشعلة أثناء إضاءة الشعلة الأولمبية في موقع أولمبيا الأثري، مسقط رأس الألعاب الأولمبية القديمة في جنوب غرب اليونان، 18 أكتوبر 2021.
    • اكتشاف سيف يعود إلى زمن الحروب الصليبية في قاع البحر الأبيض المتوسط، قيسارية، إسرايل 18 أكتوبر 2021
    • رجل يرتدي قناع يسير بجوار مجموعة فالنتينو المعروضة في معرض فالنتينو ري-سيجنيفي الذي أقيم في مركز تسوق في بكين، الصين21 أكتوبر 2021.
    • الممثلة التونسية درة زروق على السجادة الحمراء لمهرهان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مصر 15 أكتوبر 2021
    • كلب يجري على طول بحر البلطيق في هافكروغ، شمال ألمانيا، مع شروق الشمس، 16 أكتوبر2021.
    • صبي نائم أثناء ركوبه دراجة في كابول، أفغانستان، 18 أكتوبر 2021.
    • عضو فريق التمثيل أنجلينا جولي يصل إلى العرض الأول لفيلم Eternals في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2021
    © AP Photo / Gregorio Borgia
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
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    نقدّم لكم أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.

    شهد الأسبوع الماضي انطلاق مهرجان "موسم الرياض 2021"، وافتتاح أول متحف "مدام توسو" في منطقة الخليج، وحضور مذهل على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2021، وغواص إسرائيلي يعثر على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين، و"طالبان" تبدأ بمعالجة مدمني المخدرات في أفغانستان، وكوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع، هذه وغيرها من الأخبار المصورة ترونها في الألبوم الأسبوعي يقدمه فريق "سبوتنيك"...

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