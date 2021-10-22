نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

انطلقت فعاليات "موسم الرياض 2021"، مساء أمس الأربعاء، بحفل افتتاح استثنائي حضره جمهور ضخم وصل عدده إلى أكثر من نصف مليون شخص، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية.