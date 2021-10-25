الفنانة "أي-دا" في مصر

غالباً ما نقرأ حول أخبار الفنانين والموسيقيين الذين يسافرون حول العالم، ومن المحتمل أن تصادف قصة أحدهم تم توقيفه عند محاولته لعبور الحدود لفترة طويلة جدًا. في ضوء ذلك، فإن ما واجهته الفنانة "أي-دا" لدى دخولها مصر، لحضور معرض دولي يقام في أهرامات الجيزة، يشبه إحدى تلك القضايا. إلا أن هناك اختلافا واحدا كبيرا - "أي-دا" (Ai-Da) هي في الواقع روبوت، ما يجعل من الأمر تجربة "فنية" مختلفة تمامًا.

قدمت الكاتبة الصحفية، نادية خومامي، في مقالة نشرت عبر صحيفة "غارديان" البريطانية، لمحة عامة عن سبب توجه "أي-دا" إلى مصر وسبب التأخير في الجمارك. إذ أن أجهزة "أي-دا" تتضمن كاميرات و"مودم"، مما دفع بعض أفراد الأمن إلى القلق من أنها كانت تستخدم في التجسس.

وفي النهاية، تم استدعاء السفير البريطاني للمساعدة في توضيح الأمور. بعد 10 أيام من بقائها في الجمارك، تم السماح لـ "أي-دا" بدخول البلاد، في الوقت المناسب للمعرض "الأبد هو الآن".

في مقابلة مع موقع "Designboom" للفن والتصميم، قال مخترع "أي-دا" والخبير في الفن الحديث والمعاصر البريطاني، أيدان ميلر:

"تم تصميم "أي-دا" (Ai-Da) لتكون قادرة على تشجيع النقاش حول التقنيات المستقبلية، ونحن سعداء بنجاحها. من خلال قدرتها المستمرة على تحفيز الجمهور في نقاشها حول مستقبلنا، حيث تتساءل كيف يمكننا إدارة استخدام/ استغلال القوة الهائلة التي تمنحها التقنيات الجديدة للبشر". والآن، تحفز "أي-دا" أيضًا المحادثات حول الفن والأمن - وهو إضافة مثيرة للاهتمام في النقاش القائم".

وتتضمن فعاليات معرض "الأبد هو الآن" (Forever Is Now)، حضور الروبوت "أي-دا" لأول مرة في مصر، والذي يعد أول روبوت فائق الواقعية يستعين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رسم اللوحات الفنية، ورغم كونه مجرد آلة، إلا أن الروبوت مزود بقدرات الذكاء الاصطناعي تجعله يتمتع بشخصية الفنان وتؤهله لتنفيذ أعمال فنية من الرسومات واللوحات والمنحوتات وفن الأداء، كنوع من فن المفاهيم.