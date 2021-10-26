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    أسبوع الموضة العربي في دبي

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    كل الأخبار
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم Amato Couture في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء والمصمم إيهاب جريس في عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم Gosia Baczynska في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة أزياء للمصمم إيهاب جريس في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم Gosia Baczynska في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة أزياء للمصمم إيهاب جريس في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم Amato Couture في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم Amato Couture في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم Euphoria في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم Amato Couture في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
    © AFP 2021 / Giuseppe Cacace
    عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم "Amato Couture" في إطار عرض "أسبوع الموضة في دبي" في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
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    انطلقت، مساء أمس الاثنين، فعاليات أسبوع الموضة العربي في دبي تحت عنوان "Fashion Icon Awards" (جوائز أيقونة الموضة)، في حي دبي للتصميم.

    وحضر حفل أسبوع الموضة العربي في دبي عدد من الشخصيات العالمية والمحلية وأبرزهم: النجمة مايا دياب، والمصمم العالمي والمدير الإبداعي لدار "موسكينو" جيريمي سكوت، والنائب الأولى لرئيس شركة "باربي" العالمية كيم كولموني، وصاحبة لقب "أيقونة الموضة" العام الماضي الفنانة مايا دياب، وغيرهم من عالم الفن والموضة.

    وهذا العام، سلمت مايا دياب لقب "أيقونة الموضة" لكيم كولموني.

    يستمر عرض أزياء أسبوع الموضة العربي للنساء (مجموعة ربيع/ صيف 2022) من 24 حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، وللرجال (مجموعة خريف/ شتاء 2002) من 28 حتى 30 يناير/ كانون الثاني 2022.

    يذكر أن الفعالية تقام بدعم من مجلس الأزياء العربي، وهو أكبر منظمة غير ربحية في العالم تهدف إلى إنشاء نظام أزياء (بنية تحتية) من خلال توحيد 22 دولة عربية تحت مظلة الاقتصاد الإبداعي، القائم على المعرفة والإنتاج؛ من خلال الاستفادة من المعرفة والخبرة الجماعية وموارد الصناعة وتبادلها.

    تأسس المجلس في عام 2014 لتمثيل صناعة الأزياء في 22 دولة عربية، وهو علامة تجارية مسجلة بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتم تمويله من قبل رعاة الصناعة والجهات الراعية التجارية. إنها تقود الصناعة من خلال التأثير الإبداعي وتتخذ بشكل استراتيجي الخطوات اللازمة لوضع صناعة الأزياء العربية في اقتصاد الموضة العالمي.

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    ترون في عرض أليوم "سبوتنيك" مجموعة أزياء "ربيع/ صيف 2022" من تقديم المصمم إيهاب جريس.

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    • تقف فنانة الروبوت أي-دا، التي توصف بأنها أول فنانة روبوت ذات ذكاء اصطناعي فائقة الواقعية في العالم في أهرامات الجيزة، حيث تعرض منحوتاتها خلال معرض فني دولي، على أطراف مدينة القاهرة، مصر، 23 أكتوبر 2021.
      Last update: GMT 12:54 25.10.2021
      GMT 12:54 25.10.2021

      الفنانة "أي-دا" في مصر

      غالباً ما نقرأ حول أخبار الفنانين والموسيقيين الذين يسافرون حول العالم، ومن المحتمل أن تصادف قصة أحدهم تم توقيفه عند محاولته لعبور الحدود لفترة طويلة جدًا. في ضوء ذلك، فإن ما واجهته الفنانة "أي-دا" لدى دخولها مصر، لحضور معرض دولي يقام في أهرامات الجيزة، يشبه إحدى تلك القضايا. إلا أن هناك اختلافا واحدا كبيرا - "أي-دا" (Ai-Da) هي في الواقع روبوت، ما يجعل من الأمر تجربة "فنية" مختلفة تمامًا.

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    • جمل يقف بجانب تركيب فني على شكل يدين، للفنان الإيطالي لورينزو كوين بعنوان معا، يواجه الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021.
      Last update: GMT 09:50 25.10.2021
      GMT 09:50 25.10.2021

      للمرة الأولى منذ 4500 عام... معرض "الأبد هو الآن" في الجيزة

      انطلق عرض "الأبد هو الآن" في 23 أكتوبر/ تشرين الأول في منطقة الهرم الأثرية بمصر، وهو أول معرض فني من نوعه يمزج ما بين الماضي والحاضر وتنظمة مؤسسة "فنون مصر" (آرت دي إيجيبت) تحت رعاية وزارة الخارجية والسياحة والآثار ومنظمة اليونسكو.

      10
    • المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
      Last update: GMT 12:06 22.10.2021
      GMT 12:06 22.10.2021

      نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

      نقدّم لكم أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.

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    • النحات السوري خالد دعوة يعمل على مجسم طيني لشارع سوري مزقته الحرب، فانف، فرنسا 20 أكتوبرب 2021
      Last update: GMT 10:18 22.10.2021
      GMT 10:18 22.10.2021

      نحات سوري يمزج بين سوريا وفرنسا في أعماله الفنية

      خلال فترة وجيزة من حياته، تعرض النحات خالد دعوة لكل أنواع الضغوط في وطنه سوريا.

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