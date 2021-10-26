انطلقت، مساء أمس الاثنين، فعاليات أسبوع الموضة العربي في دبي تحت عنوان "Fashion Icon Awards" (جوائز أيقونة الموضة)، في حي دبي للتصميم.

وحضر حفل أسبوع الموضة العربي في دبي عدد من الشخصيات العالمية والمحلية وأبرزهم: النجمة مايا دياب، والمصمم العالمي والمدير الإبداعي لدار "موسكينو" جيريمي سكوت، والنائب الأولى لرئيس شركة "باربي" العالمية كيم كولموني، وصاحبة لقب "أيقونة الموضة" العام الماضي الفنانة مايا دياب، وغيرهم من عالم الفن والموضة.

وهذا العام، سلمت مايا دياب لقب "أيقونة الموضة" لكيم كولموني.

يستمر عرض أزياء أسبوع الموضة العربي للنساء (مجموعة ربيع/ صيف 2022) من 24 حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، وللرجال (مجموعة خريف/ شتاء 2002) من 28 حتى 30 يناير/ كانون الثاني 2022.

يذكر أن الفعالية تقام بدعم من مجلس الأزياء العربي، وهو أكبر منظمة غير ربحية في العالم تهدف إلى إنشاء نظام أزياء (بنية تحتية) من خلال توحيد 22 دولة عربية تحت مظلة الاقتصاد الإبداعي، القائم على المعرفة والإنتاج؛ من خلال الاستفادة من المعرفة والخبرة الجماعية وموارد الصناعة وتبادلها.

تأسس المجلس في عام 2014 لتمثيل صناعة الأزياء في 22 دولة عربية، وهو علامة تجارية مسجلة بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتم تمويله من قبل رعاة الصناعة والجهات الراعية التجارية. إنها تقود الصناعة من خلال التأثير الإبداعي وتتخذ بشكل استراتيجي الخطوات اللازمة لوضع صناعة الأزياء العربية في اقتصاد الموضة العالمي.

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ترون في عرض أليوم "سبوتنيك" مجموعة أزياء "ربيع/ صيف 2022" من تقديم المصمم إيهاب جريس.