حفلة تنكرية لبنانية تحت الماء ليلة الهالوين

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لمجموعة من الغواصين اللبنانيين الذي نزلوا إلى قاع البحر قبالة المدينة الساحلية، البترون، متنكرين بزي هالوين.
مع اقتراب عيد الهالوين في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، تقام في بعض دول العالم تحضيرات خاصة للاحتفال، من تزيين المنازل وشوارع الحي، وتحضير الحلوى، وشراء أزياء تخص هذا العيد، وغيرها من الفعاليات التي يشارك بها العامة.
وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لمجموعة من الغواصين اللبنانيين الذي نزلوا إلى قاع البحر قبالة المدينة الساحلية، البترون، متنكرين بزي هالوين.
منذ عام 1960، تقلصت مساحة البحر الميت بمقدار الثلث.
للاحتفال بالذكرى العاشرة لفنادق أرماني في دبي وميلانو، استضاف المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني حدثًا في دبي، مساء أمس الثلاثاء، تضمن عرضًا لمدرج عرض مجموعات العلامة التجارية للرجال والنساء "ربيع/ صيف 2022"، ومجموعة مختارة من إطلالات أرماني "بريفيه هوت كوتور" (Armani Privé Haute Couture) "خريف/ شتاء 2021/22" من مجموعة "شاين" (Shine).
قامت لجنة تحكيم من الخبراء بـ "تمشيط" بعض أفضل اللحى في ألمانيا، في محاولة لتتويج بطل "أولمبياد اللحية" في بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021.
انطلقت، مساء أمس الاثنين، فعاليات أسبوع الموضة العربي في دبي تحت عنوان "Fashion Icon Awards" (جوائز أيقونة الموضة)، في حي دبي للتصميم.
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