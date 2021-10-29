نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

شهد الأسبوع انطلاق عرض "الأبد هو الآن" في الأهرامات المصرية، وأنجيلا ميركل تستلم شهادة استقالتها، والممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين يقتل مصور فيلمه، وعرض "أسبوع الموضة العربي" في دبي، وحضور منافسين أقوياء في بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021، واحتفال بعيد الهالوين تحت الماء في لبنان، والأميرة اليابانية السابقة، ماكو وزوجها من عامة الشعب كي كومورو يحتفلان بزفافهما وسط احتجاجات في طوكيو، ومشاركة المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني في عرض أزياء "ليلة واحدة فقط" في الإمارات، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة ترونها في الألبوم الأسبوعي يقدمه لكم فريق "سبوتنيك"...
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