تسجيل
14:50 GMT29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • فرقة تشجيع أريزونا كاردينالز خلال النصف الأول من مباراة كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأمريكي ضد فريق هيوستن تكساس، في غلينديل، أريزونا، 24 أكتوبر 2021
    • القمر فوق غابات التايغا في منطقة تاشتيبوسك في جمهورية خاكاسيا الروسية.
    • رجل يركب عربة يد في كابول، أفغانستان 22 أكتوبر 2021.
    • قطيع من الأغنام يتم توجيهه عبر وسط مدينة مدريد، إسبانيا، 24 أكتوبر 2021.
    • أشخاص يلتقطون صورًا أثناء اللعب على شاطئ في جزيرة بوكيت التايلاندية، 24 أكتوبر 2021
    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتسلم شهادة استقالة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، 26 أكتوبر 2021
    • يلتقط مصورون صورًا لامرأة تشاهد بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للأميرة اليابانية ماكو وزوجها كي كومورو على هاتفها الذكي، خارج فندق الذي يقام فيه المؤتمر الصحفي لهما في طوكيو، اليابان، 26 أكتوبر 2021.
    • طفلة تتوازن على حبل مشدود خلال عرض في الشارع في نيودلهي، الهند 23 أكتوبر 2021.
    • تتنافس الرومانية أناليس دراجان في جولة التصفيات الفردية الشاملة، خلال بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، في مركز المعارض العامة غرب اليابان، في كيتاكيوشو بمحافظة فوكوكا، 27 أكتوبر 2021.
    • سائحة توجه نفسها تجاه الشمس وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في فاراديرو، كوبا، 22 أكتوبر 2021
    • الناشط ستيف براي، يتظاهر جالساً على مرحاض خارج بوابات داونينغ ستريت، بعد تصويت أعضاء البرلمان البريطاني ضد مشروع قانون البيئة، مما يسمح للشركات بضخ مياه الصرف الصحي الخام في الأنهار والبحار في المملكة المتحدة، لندن، بريطانيا، 26 أكتوبر 2021.
    • المشاركون في بطولة الشارب واللحية الألمانية 2021 في منتزه بولمان سيتي ويسترن الترفيهي في إيجن أم سي، ألمانيا، 23 أكتوبر 2021.
    • مهاجر يحمل طفلًا صغيرًا والمطر الغزير يتساقط عليهما، متجهين نحو مكسيكو سيتي لطلب اللجوء ووضع اللاجئ في هويكستلا، ولاية تشياباس، المكسيك، 25 أكتوبر 2021.
    • دمية عملاقة تُدعى يونغهي (Younghee) من مسلسل لعبة الحبار المعروضة في حديقة في سيول، كوريا الجنوبية، 26 أكتوبر 2021.
    • مظاهرات في حفل زفاف الأميرة اليابانية ماكو من كي كومورو، احتجاجا على زواجها من شخص من عامة الشعي، طوكيو، اليابان 26 أكتوبر 2021
    • جرافة تعمل في البحر لبناء مقهى في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 27 أكتوبر 2021
    • نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
    • تحضر النساء الفلفل الأحمر لعمل صلصة التغميس التقليدية الشهيرة أجفار (Ajvar) في التعاونية الزراعية 'كروشا' في قرية كروشا إي مادهي، كوسوفو 24 أكتوبر 2021.
    • نماذج من مسرح خاكاسيا الوطني للأزياء ألتير على أراضي محمية كازانوفكا الطبيعية بالقرب من قرية كازانوفكا في منطقة أسكيزسك في بجمهورية خاكاسيا، 14 أكتوبر 2021
    • رجل يسير مع فراش على رأسه في بورت أو برنس، هايتي 27 أكتوبر 2021.
    • فتاة من فريق المشجعين ترتدي كمامة زائفة مزركشة، خلال مباراة بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة للتنس في سان بطرسبورغ، روسيا 27 أكتوبر 2021.
    • مهاجرة من الصومال تجلس في سيارة إسعاف أثناء عبورها الحدود البيلاروسية البولندية في سيميانوكا، بولندا في 25 أكتوبر 2021.
    • تُظهر هذه الصورة الجوية مزرعة بونانزا كريك في سانتا في، نيو مكسيكو، 23 أكتوبر 2021.
    • يرتدي أفراد الجمهور أقنعة شخصية فانتوم للاحتفال بعودة مسرحية فانتوم أوف ذا أوبرا (شبح الأوبرا) إلى برودواي، في مسرح ماجستيك في مدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، 22 أكتوبر 2021.
    • امرأة ترتدي زي الساحرة في عيد الهالوين تسبح على طول ساحل مدينة البترون شمال لبنان، 28 أكتوبر 2021
    • جمل يقف بجانب تركيب فني على شكل يدين، للفنان الإيطالي لورينزو كوين بعنوان معا، يواجه الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021.
    • امرأة ترتدي كمامة تسير أمام شخصية تصور موظفاً طبيًا يحارب فيروس كورونا، معروضًا في مبنى مكتب تجاري في بكين، 26 أكتوبر 2021.
    © AP Photo / Ross D. Franklin
    فرقة تشجيع "أريزونا كاردينالز" خلال النصف الأول من مباراة كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأمريكي ضد فريق هيوستن تكساس، في غلينديل، أريزونا، 24 أكتوبر 2021
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050567263_0:80:3103:1826_1200x675_80_0_0_dd33d64ddd628e1c525b4464fbe21e8a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202110291050567613-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/

    نقدّم لكم أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.

    شهد الأسبوع انطلاق عرض "الأبد هو الآن" في الأهرامات المصرية، وأنجيلا ميركل تستلم شهادة استقالتها، والممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين يقتل مصور فيلمه، وعرض "أسبوع الموضة العربي" في دبي، وحضور منافسين أقوياء في بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021، واحتفال بعيد الهالوين تحت الماء في لبنان، والأميرة اليابانية السابقة، ماكو وزوجها من عامة الشعب كي كومورو يحتفلان بزفافهما وسط احتجاجات في طوكيو، ومشاركة المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني في عرض أزياء "ليلة واحدة فقط" في الإمارات، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة ترونها في الألبوم الأسبوعي يقدمه لكم فريق "سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • امرأة ترتدي زي الساحرة في عيد الهالوين تسبح على طول ساحل مدينة البترون شمال لبنان، 28 أكتوبر 2021
      Last update: GMT 13:17 28.10.2021
      GMT 13:17 28.10.2021

      حفلة تنكرية لبنانية تحت الماء ليلة الهالوين

      مع اقتراب عيد الهالوين في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، تقام في بعض دول العالم تحضيرات خاصة للاحتفال، من تزيين المنازل وشوارع الحي، وتحضير الحلوى، وشراء أزياء تخص هذا العيد، وغيرها من الفعاليات التي يشارك بها العامة.

      6
    • صورة التُقطت في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تُظهر أنماطًا تكونت من معادن متبلورة على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب كيبوتس عين جدي الإسرائيلي في الجزء الجنوبي من البحر الميت، وهو امتداد بحري جاف أدى إلى كشف وإنشاء سهل ملحي.
      Last update: GMT 09:02 28.10.2021
      GMT 09:02 28.10.2021

      البحر الميت ينحسر تاركا وراءه مشاهد سطح قمرية

      منذ عام 1960، تقلصت مساحة البحر الميت بمقدار الثلث.

      12
    • المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني في عرض أزياء ليلة واحدة فقط في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
      Last update: GMT 08:38 27.10.2021
      GMT 08:38 27.10.2021

      الشرق الأوسط مهد الرفاهية... ليلة واحدة فقط لجورجيو أرماني في دبي

      للاحتفال بالذكرى العاشرة لفنادق أرماني في دبي وميلانو، استضاف المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني حدثًا في دبي، مساء أمس الثلاثاء، تضمن عرضًا لمدرج عرض مجموعات العلامة التجارية للرجال والنساء "ربيع/ صيف 2022"، ومجموعة مختارة من إطلالات أرماني "بريفيه هوت كوتور" (Armani Privé Haute Couture) "خريف/ شتاء 2021/22" من مجموعة "شاين" (Shine).

      10
    • المشاركون في بطولة الشارب واللحية الألمانية 2021 في منتزه بولمان سيتي ويسترن الترفيهي في إيجن أم سي، ألمانيا، 23 أكتوبر 2021.
      Last update: GMT 14:11 26.10.2021
      GMT 14:11 26.10.2021

      بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021

      قامت لجنة تحكيم من الخبراء بـ "تمشيط" بعض أفضل اللحى في ألمانيا، في محاولة لتتويج بطل "أولمبياد اللحية" في بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021.

      9
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك