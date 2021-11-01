أوسم رجل في فنزويلا

مع اقتراب عيد الهالوين في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، تقام في بعض دول العالم تحضيرات خاصة للاحتفال، من تزيين المنازل وشوارع الحي، وتحضير الحلوى، وشراء أزياء تخص هذا العيد، وغيرها من الفعاليات التي يشارك بها العامة.