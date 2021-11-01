خدعة أم حلوى... احتفالات عيد الهالوين حول العالم

وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورًا لبعض مدن العالم، وحتى العربية، التي احتفلت بعيد الهالوين.
احتفلت مختلف مدن العالم بعيد الهالوين، الذي صادف يوم أمس 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث شهدت أجواء الهالوين، من تزيين المنازل وشوارع الحي، وتحضير الحلوى، وشراء أزياء تخص هذا العيد، وغيرها من الفعاليات الاحتفالية التي تقام بهذه المناسبة.
وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورًا لبعض مدن العالم، وحتى العربية، التي احتفلت بعيد الهالوين.
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مع اقتراب عيد الهالوين في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، تقام في بعض دول العالم تحضيرات خاصة للاحتفال، من تزيين المنازل وشوارع الحي، وتحضير الحلوى، وشراء أزياء تخص هذا العيد، وغيرها من الفعاليات التي يشارك بها العامة.
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