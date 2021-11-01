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    خدعة أم حلوى... احتفالات عيد الهالوين حول العالم

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    • احتفالات بعيد الهالوين في كباريتي، جمهورية الدومينيكان، 31 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في إسن، ألمانيا، 31 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في سئول، كوريا الجنوبية، 30 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في نيس ، فرنسا 31 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في بغداد، العراق 31 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في نيو تايباي، تايوان 31 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في سانتياغو، تشيلي 31 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في تل أبيب، إسرائيل 30 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في نيويورك، الولايات المتحدة 31 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في بكين، الصين 30 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في هونكونغ، 30 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في طوكيو، اليابان 31 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في دار السلام، تنزانيا 29 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في بيرزاي، ليتوانيا 30 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في كييف، أوكرانيا 30 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في بريمورسكي كراي، روسيا 31 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في إسبينار، بيرو 31 أكتوبر 2021
    • أشخاص يرتدون زي الهالوين في قاع البحر قبالة ساحل مدينة البترون شمال لبنان، 28 أكتوبر 2021
    • احتفالات بعيد الهالوين في نيويورك، الولايات المتحدة، 31 أكتوبر 2021
    © AP Photo / Tatiana Fernandez
    احتفالات بعيد الهالوين في كباريتي، جمهورية الدومينيكان، 31 أكتوبر 2021
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    احتفلت مختلف مدن العالم بعيد الهالوين، الذي صادف يوم أمس 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث شهدت أجواء الهالوين، من تزيين المنازل وشوارع الحي، وتحضير الحلوى، وشراء أزياء تخص هذا العيد، وغيرها من الفعاليات الاحتفالية التي تقام بهذه المناسبة.

    وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورًا لبعض مدن العالم، وحتى العربية، التي احتفلت بعيد الهالوين.

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