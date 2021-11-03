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    بطولة الفنون القتالية للنساء بالملابس الداخلية

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    • جوجو المطرقة هامنر (يسار) وتيري القبضة المشاكسة لندن، خلال نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء في FSW ملعب أرينا إف إس دبليو في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
    • إم جي المسيطرة دوينو (يسار) و لورين الحيوان المفترس فوغل، خلال نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء في FSW ملبع بأرينا إف إس دبليو في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
    • لورين الحيوان المفترس فوغل، لحظة تقديمها في نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء في FSW ملبع بأرينا إف إس دبليو في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
    • المشاركات في نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء في FSW ملعب أرينا إف إس دبليو في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
    • الحكم، باول ألان، يتوجه للفصل بين المتنازعتين سينيستر شاي لين (أعلى) وشينا العصار المجري باذوري، خلال نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء في FSW ملبع بأرينا إف إس دبليو في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
    • جوجو المطرقة هامنر، في بطولة نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
    • لورين المغامرة سيسكاريلي (أعلى) و فيرونيكا ذا في بي بايني خلال نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء في FSW ملبع بأرينا إف إس دبليو في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
    • الحكم، باول ألان، ينظر إلى فيرونيكا فالينتين (يسار) و بيلا إنك، خلال نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء في FSW ملبع بأرينا إف إس دبليو في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
    © AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images North America
    جوجو "المطرقة" هامنر (يسار) وتيري "القبضة المشاكسة" لندن، خلال "نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء" في FSW ملعب "أرينا إف إس دبليو" في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
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    عادت بطولة "يو إف سي للفنون القتالية بالملابس الداخلية للنساء" (Lingerie Fighting Championships) المثيرة للجدل من جديد، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في لاس فيغاس الأمريكية.

    واحتوت ليلة النزاع سبع مباريات بالدفع مقابل المشاهدة في لاس فيغاس، وأكبر نتيجة في تلك الليلة جاءت عندما توجت "لا سكوربيا" (La Scorpia) بالجائزة الجديدة "Booty Camp Champ"، حيث هزمت منافستها "فولكانا" (Vulcana) بالإجماع.

    وبالرغم من أن البطولة أثارت جدلاً كبيراً واجتذب انتقادات واسعة النطاق من الكثيرين في عالم الرياضة، وليس للمرة الأولى، إلا أن مروجها يقول إنها "ليست متحيزة جنسياً".

    كما وصفت بطولة "لونجيري اف سي" على حسابها في تويتر على أنه "حدث ناجح" وأن البطولة قدمت بعض الاحتمالات الرائعة التي يُتوقع منها أكثر والمضي قدمًا إلى الأمام".

    خضعت البطولة للتدقيق في الماضي، وغالبًا ما وُصفت بأنها متحيزة ضد المرأة، ليس أكثر مما كانت عليه في عام 2016 بعد انتقاد فيديو ترويجي للرياضة.

    علقت نيكولا ميللر من مؤسسة "ويمين إن سبورت" (Women in Sport) الخيرية، قائلة: "ماذا تقول عن الرياضة إذا كان يجب أن تظهر النساء جنسيًا من أجل المنافسة؟" ومع ذلك، غالبًا ما كان الرئيس التنفيذي للبطولة، شون دونيلي، سريعًا في دعم روح الحدث وأخلاقه.

    يذكر أنه قال في عام 2016 رداً على تعليقات بطولته النسائية: "يجب أن تكون الفتيات قادرات على التحرك في القفص وحماية أنفسهن. LFC ليس حدثاً وحشيًا مثل قتال UFC، ولكن هناك عيون سوداء وشفاه ممزقة".

    نمت الفنون القتالية المختلطة (MMA) بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأنشأت بعضًا من أكبر النجوم الرياضيين في العالم في هذه العملية.

    ظهرت بطلة الملاكمة كلاريسا شيلدز في دوري المقاتلين المحترفين ولديها الآن رقم قياسي 1-1 MMA.

    يقال أيضًا أن دوري المقاتلين المحترفين (PFL)، التابع لرابطة أمريكية لفنون القتال المختلطة، يجري محادثات مع الملاكمين الآخرين و"الرياضيين المتقاطعين" الذين قد يهتمون بجائزة تغير حياتهم - يبلغ قيمتها مليون دولار.

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