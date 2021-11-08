مواقع الغوص التايوانية الشهيرة في "حوض سباحة"

احتفلت مختلف مدن العالم بعيد الهالوين، الذي صادف يوم أمس 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث شهدت أجواء الهالوين، من تزيين المنازل وشوارع الحي، وتحضير الحلوى، وشراء أزياء تخص هذا العيد، وغيرها من الفعاليات الاحتفالية التي تقام بهذه المناسبة.