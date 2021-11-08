مواقع الغوص التايوانية الشهيرة في "حوض سباحة"

ترون في ألبوم "سبوتنيك" صوراً لمعرض الصور يضم معالم الغوض التايوانية، الذي أقامه عشاق وهواة الغوص في حوض سباحة في هونغ كونغ.
بسبب عدم تمكنهم من السفر بسبب قيود كورونا المشددة في هونغ كونغ، قام عشاق الغطس في المدينة بتحويل حوض سباحة إلى "معرض بحري" مزين بصور تضم مظاهر الحياة البحرية ومعالم تحت الماء لأماكن الغوص الشهيرة في تايوان.
ترون في ألبوم "سبوتنيك" صوراً لمعرض الصور يضم معالم الغوض التايوانية، الذي أقامه عشاق وهواة الغوص في حوض سباحة في هونغ كونغ.
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