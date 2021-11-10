أين تجد الأماكن الأكثر غموضا في روسيا

يعتبر ممر دياتلوف، وجبل فوتوفارا المخيف في كاريليا، وكيب ريتاي المحاط بالأساطير على بحيرة بايكال، و"معبد الشمس" الغامض في شبه جزيرة القرم، صوفية وتجذب بشكل متزايد هواة المغامرات والأحاسيس اللاذعة.

جبل فوتوفارا في كاريليا

الطريق إلى هنا ليس سهلاً - فالسيارة العادية لن تمر حتى في الطقس الجيد. فالمرشدون يرافقون السياح في سيارة (UAZ 2206).

تقول الرحالة أناستاسيا سولوفيوفا: "هناك شجرة على جانب الطريق، معلقة عليها لوحات سيارات ودراجات نارية. فقدها السائقون على هذه المطبات".

جذبتها، مثل الآخرين، أساطير فوتوفارا. حيث يُعتقد أنه يوجد هناك، على الجبل، بوابة إلى العالم الآخر، وأنه يمكنك التواصل مع الأرواح. وأن الصخور الثقيلة، أو السدود، والمدرج الحجري و"درج إلى الجنة" هي آثار لحضارة غير تابعة للأرض. حتى أولئك الذين لا يصدقون كل هذا، فإن فوتوفارا تترك انطباعًا قويًا عليهم...

وتابعت سولوفيوفا بالقول: "هناك تسلق صعب للغاية إلى فوتوفارا. عندما تغلبنا عليه، نصحنا المرشد بالجلوس أو الاستلقاء على حجر مسطح كبير. استلقيت لمدة خمس دقائق تقريبًا. كان هناك شعور بأن كل الأفكار من رأسي قد اختفت، اختفت المشاكل، وأصبحت فارغة وهادئة وهادئة. كانت مفاجأة، ولكن عندما استيقظت، شعرت بالاسترخاء وزيادة في القوة، على الرغم من أنني كنت مرهقة جدًا قبل ذلك".

وحسب قولها، لا يترك الحجر هذا الأثر على الجميع: "لقد جاءت صديقتي إلى هنا أيضًا. كانت خائفة وشعرت بالرغبة في الهروب".

بينما ترك المكان على أناستاسيا انطباعاً إيجابياً، فلقد "وقعت في حب هذا الجمال المميت" - على حد تعبيرها، وأنها شعرت بالرضا والطاقة الإيجابية لدى زيارتها لهذا المكان.

بحيرة تيلتسكويه في ألتاي

بحيرة تيلتسكويه، أو كما يدعونها أهالي المنطقة، هي واحدة من أحلك وأجوف المسطحات المائية في روسيا.

وفقًا للأسطورة، توجد في قاع "غابة الموتى": لا تتجاوز درجة حرارة الماء فيها أربع درجات وجثث الغرقى "تُحفظ"!

لدى السكان المحليين الكثير من القصص المخيفة ليقولوها. وفقًا لإحداها، تعد بحيرة تيلتسكويه البوابة الشمالية لشامبالا الشهيرة، التي تُعرف بأرض الخلود، وفي الليل يُسمع رنين المعبد من أعماق البحيرة!

وهناك اعتقاد أيضًا أن فرسان جنكيز خان وجدوا هنا ملاذهم الأخير. حيث حاولت فيالق قواته عبور البحيرة بواسطة قوارب محلية الصنع، ولكن تحت وطأة الدروع، غرق الجنود بسرعة إلى القاع، حيث لا تزال جثثهم شاهدة على التاريخ.

قصص الرعب هذه لا تخيف السياح - بل على العكس من ذلك، فهي تتجذبهم. كما الطبيعة، وصيد الأسماك، والرحلات إلى هنا من أجل المشاهد الخلابة من خلال ركوب القوارب والسباحة في البحيرة.

ممر دياتلوف الشهير

كان هناك العديد من الفرضيات حول الموت الغامض لمجموعة دياتلوف السياحية في عام 1959: انهيار جليدي، اختبار سلاح سري، رجل الثلج، سفينة فضائية، عملية قتل، صاعقة... السياح الذين يأتون إلى جبل هولاتشخل يريدون رؤية هذا المكان بأعينهم.

يقول السائح دميتري تاتيانوخا: "أنا أعيش في منطقة تشيليابينسك، حيث كانت مرتفعات جبال الأورال الجنوبية تتجه صعودًا وهبوطًا. هذا العام، في أغسطس (آب)، ذهبت إلى ممر دياتلوف لأول مرة. أردت أن أحاول رسم بعض الاستنتاجات بنفسي".

وفقا له، وجد نفسه حيث كانت تقف خيمة المشاركين في تلك الحملة، قام على الفور برفض فرضية الانهيار الجليدي، وعلق على ذلك بالقول: "ببساطة لا يوجد مكان تتشكل فيه كتلة ثلجية كبيرة على هذا المنحدر".

يعترف تاتيانوخا أنه لدى مروره بالموقع (يقصد مكان الموت الغامش لأعضاء فرقة دياتلوف) شعر إحساس حاد بالقلق، خاصة في وقت الليل.

وأكمل بالقول: "ومع ذلك، مات هنا تسعة أشخاص. إلى جانب ذلك، هؤلاء ليسوا الضحايا الوحيدين لخلاتشهل. تمت ترجمة هذا الاسم من لغة شعب المانسي (إحدى الشعوب الأصلية في أراضي روسيا) إلى جبل الموتى، إذ يقولون أنه حتى الحيوانات البرية لا تذهب إلى هناك".

يُقال أيضاً أن الأجهزة والمعدات الإلكترونية تتعطل في منطقة الجبل. وديمتري مقتنع بهذا بنفسه.

ويشير إلى أن "المتجولون المتمرسون لديهم مفهوم البوصلة الداخلية. يمكنني أن أحدد بنفسي أين يوجد الشمال والجنوب والغرب والشرق. لذلك، تباعدت مشاعري عما أعطته البوصلة. أظهرتها لأخي واتفق أيضًا على أن السهم كان يشير إلى الاتجاه الخاطئ".

مستشفى ألنبرغ للأمراض النفسية

غالبًا ما ينشأ خوف لا يمكن تفسيره بين المسافرين داخل أسوار عيادة ألينبرغ للأمراض النفسية السابقة في قرية زنامينسك بمنطقة كالينينغراد. من عام 1852 إلى عام 1940، كانت أكبر مجمع طبي في شرق روسيا، وخلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) كان المبنى تابعًا لقوات الأمن الخاصة. وبحسب الشائعات فقد تعرض السجناء هنا للتعذيب وأجريت تجارب عليهم.

حتى عام 2010، كانت توجد وحدة عسكرية سوفيتية ثم روسية في ألنبرغ. أصبح الآن "مكانًا مهجورًا" تخللته الشجيرات والأشجار، والنوافذ مكسورة، وتوجد على الجدران رسومات رهيبة وكتابات "بون أبيتي" في غرفة طعام رمادية مدمرة.

يتفق السياح على أنه من المستحيل البقاء في المبنى لفترة طويلة: فهم يريدون المغادرة في أسرع وقت ممكن، والهرب، فقط حتى لا يشعروا بهذا الفراغ القمعي في الداخل ومن استيعاب فكرة ما حدث هنا ذات يوم!

كيب ريتاي في بايكال

يقع كيب ريتاي (أو رأس ريتاي) على الشاطئ الغربي لبحيرة بايكال. لا يوجد أشخاص يعيشون هنا، ولا توجد طرق سريعة (وحتى مسارات المشي لمسافات طويلة) تؤدي هنا، حيث تمر القوارب. البوصلة والملاح مرتبكون في القراءات، السياح يرون الهلوسة، السيارات تتساقط عبر الجليد، المعدات تتعطل. السكان المحليون يعتبرون المكان ملعونًا.

تقول يوليا كوشورنيكوفا، خبيرة السياحة في منطقة إيركوتسك: "يقولون إنه بمجرد أن قرر اثنان من الصيادين مطاردة ريتوم. وعندما عادوا، جنا أموالًا جيدة من بيع فرائسهم، لكن سرعان ما مرضوا وماتوا بعد عام".

وتابعت قائلة: "لن تجد نساء هنا، والرجال الذين يأتون إلى الوادي لأغراض مختلفة يجب أن يتركوا القرابين لروح أوهير نوينون (مالك هذه الأماكن)".

ينصح الشامان أولئك الذين قرروا النزول إلى الشاطئ بالركوع على ركبهم اليمنى كدليل على الخشوع، ثم سلق قطعة من لحم الضأن لتنتشر راحئتها من حولهم في المكان. يجب أن يؤكل اللحم، ولكن دون التخلص من العظام. إذ يجب بعد ذلك ترتيبها حسب شكل هيكل الحيوان ومن ثم حرقها. وفي حال لم يكن لديك لحم الضآن، فعليك أن تقول في سرّك التالي: "نحن على أرض عاداتك، نحن نقدم تضحية - بما لدينا. اغفر لنا، غير المبتدئين".

وفقًا لكوشورنيكوفا، شعر السياح لدى زيارتهم المكان بالتعب وعدم الارتياح: "فقدان الذاكرة والشعور بالثقل والهستيريا والهلوسة والأحلام النبوية أمر شائع في هذه المنطقة".

وادي أشباح ديميرجي

هناك مشاهد غامضة تراها في شبه جزيرة القرم الروسية. واحد منهم هو وادي أشباح ديميرجي.

يقول أهالي المنطقة أنه في حالة الطقس السيئ فإنه يمكنك أن ترى من أعلى الجبل ظلك على الغيوم - وهي ظاهرة جوية نادرة.

و"الأشباح" أنفسهم عبارة عن أشكال حجرية (تماثيل حجرية) تشبه مخلوقات رائعة. عندما تتحرك الظلال، فإنها تبدأ في "الاهتزاز".

في الواقع، تشكلت "التماثيل" هنا نتيجة لتجوية الصخور منذ مئات الملايين من السنين.

معبد الشمس

يعتبر معبد الشمس أقوى مكان في شبه جزيرة القرم الروسية. هذا هو ستونهنج المحلي، وأنه هنا تتحقق الأمنيات.

المعبد عبارة عن دائرة من الصخور الضخمة يتوسطها حجر مذبح. وفقًا لإحدى الفرضيات، هذا مرصدًا قديمًا، ووفقًا لأخرى - يعتبر بوابو لعالم موازٍ. كما أيضًا عن الأطلنطيين وحضارات خارج كوكب الأرض.

وفقًا للعلماء، فإن الصخور هي مجرد شعاب بحرية متحجرة، والتي، عندما تم تحريك الصفائح التكتونية، انتهى بها المطاف على السطح. ومع ذلك، فإن سبب وجودهما بنفس الحجم ووقوعهما بدقة بزاوية 60 درجة ليس واضحًا تمامًا.

وفقًا للأدلة ، لا يمكنك الذهاب إلى معبد الشمس إلا بنية حسنة. من الضروري إلقاء التحية على التماثيل الخشبية، وكذلك إلقاء نظرة على قمة جبل إلياس-كايا، حيث تم الحفاظ على أنقاض المعبد اليوناني. بعد ذلك فقط يمكنك تسلق الحجر المركزي ("مكان القوة" ذاته). من المعتاد ترك القرابين للأرواح: الحلويات والفواكه والعملات المعدنية والمجوهرات.

توضح أناستازيا سولوفيفا: "هنا تمامًا، كما هو الحال في فوتوفار، يشعر البعض بالتهدئة وزيادة القوة، بينما يشعر الآخرون بالقلق واليأس".

معبد الشمس "لم يتقبلها": "في اليوم التالي تسممت بشدة. ربما لأنني في يوم الرحلة كنت منزعجة ولم أفكر في أي شيء جيد"، على حد قولها.

نعم، نظرًا لأنك ذاهب إلى مكان يعتبر صوفيًا، فإن الشيء الرئيسي هو حالتك المزاجية.

وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صوراً لهذه الأماكن وتترعفون على سبب زيارتها برفقة المرشد فقط، وأين تبحث عن أحجار "الطاقة" و"غابة الموتى" وما يشعر به المسافرون بالفعل في المناطق الغامضة...