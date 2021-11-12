نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا في إنجلترا والويلات المتحدة، وغواصون يقيمون عرضاً مصوراً تحت الماء للترويج لأبرز مواقع الغوص في تايوان، وظهور التاكسي الجوي في كوريا الجنوبية، واستمرار التوتر على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا بسبب الهجرة الكبيرة لغير الشرعيين من الشرق الأوسط، والبجع العملاق يأخذ استراحة في إسرائيل قبل هجرته إلى أفريقيا،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة ترونها في الألبوم الأسبوعي يقدمه لكم فريق "سبوتنيك"...