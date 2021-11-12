تسجيل
12:21 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • أشخاص يسبحون في ميناء أوراكي وارف بعد تخفيف قيود كورونا (كوفيد-19) في أوكلان ، نيوزيلندا، 10 نوفمبر 2021.
    • حفل غنائي لترافيس سكوت في اليوم الأول من مهرجان أستروورلد الموسيقي في إن آر جي بارك، في هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة 5 نوفمبر 2021
    • غواصون يضعون صوراً في بركة سباحة خلال معرض للصور للترويج لمواقع الغوص الشهيرة في تايوان، وسط حظر السفر بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في هونغ كونغ، الصين، 6 نوفمبر 2021.
    • بلينكي، دمية كوالا تبلغ ارتفاعها أربعة أمتار، في مسيرة لنشطاء حركة تمرد ضد الانقراض يقيمون جنازة كوالا بمناسبة تغير المناخ، في ملبورن، أستراليا، 6 نوفمبر 2021
    • أشخاص يرتدون زي الراهبات ويحملون علب البيرة الخاصة بهم أثناء احتفالهم ببدء موسم الكرنفال في كاتدرائية كولونيا، غرب ألمانيا، 11 نوفمبر 2021.
    • خبراء الشرطة يفحصون حطام طائرة صغيرة تحطمت مع المغنية البرازيلية ماريليا ميندونكا على متنها، بالقرب من منطقة شلال في بيدادي دي كاراتينجا، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل، 6 نوفمبر 2021.
    • ليدي غاغا تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض العالمي الأول لفيلم بيت غوتشي (House of Gucci) في لندن، إنجلترا، 9 نوفمبر 2021.
    • موظفة في القطاع الحي تضع علامة على باب أحد المنازل بعد إعطاءه قطرات لقاح شلل الأطفال، خلال حملة التطعيم في الأحياء القديمة في كابول، أفغانستان 8 نوفمبر 2021.
    • عمال في مطعم يصنعون رجل ثلج على شكل مستجيب أول للوباء ببدلة واقية وقناع في بكين، الصين، 7 نوفمبر 2021.
    • تظهر هذه الصورة التي التقطت في 10 نوفمبر 2021، راكب المنطاد الفرنسي ريمي أوفرارد، وهو يحاول تسجيل رقم قياسي عالمي من خلال الوقوف على قمة منطاد الهواء الساخن لـ Telethon على ارتفاع يزيد عن 3637 مترًا، في شاتيليرولت، غرب فرنسا.
    • رجال يقذفون روث الأبقار على بعضهم البعض خلال مهرجان غوري هابا'' السنوي، حيث يلقي الناس ويشوهون بعضهم البعض بروث البقر، في قرية غوماتابورا الواقعة على بعد 180 كيلومترًا جنوب بنغالور في 6 نوفمبر 2021.
    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
    • وزير العدل والاتصال والشؤون الخارجية في توفالو سيمون كوفي يلقي بيان في قمة تغيير المناخ كوب26 أثناء وقوفه في المحيط في فونافوتي، توفالو 5 نوفمبر 2021.
    • عمال داخل أحد المخابز يحدقون في أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية وهو يتخذ وضعية على زاوية أحد الشوارع، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين يحتجون في بلدة الخليل بالضفة الغربية، تضامناً مع الأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية، 5 نوفمبر 2021.
    • مخيم للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود البيلاروسية البولندية. في 8 نوفمبر، تحرك أكثر من ألف لاجئ في بيلاروسيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتجاه الحدود البولندية. اعتبرت السلطات البولندية ذلك أكبر محاولة لاختراق جماعي بالقوة وتم تعزيز الحدود بين البلدين بقوات الأمن.
    • احتجاج أمام البيت الأبيض للتنديد بتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة، 8 نوفمبر 2021.
    • رجل يتزلج على الجليد في حرة في بورت أو برنس، هايتي، 7 نوفمبر 2021.
    • امرأة هندوسية ترقد على الطريق، احتراما، أثناء وصولها لعبادة إله الشمس خلال المهرجان الديني لـتشاهاث بوجا في كولكاتا، الهند، 11 نوفمبر 2021.
    • البجع العملاق في بركة مياه بالقرب من وادي إميك حيفر، شمال تل-أبيب، إسرائيل 8 نوفمبر 2021
    • القمامة متراكمة في مدينة صفاقس، تونس 6 نوفمبر 2021
    • يلعب الأطفال بجانب زينة عيد الميلاد التي تُباع على طول شارع في مانيلا، الفلبين 8 نوفمبر 2021.
    • أحد أعضاء الطاقم الطبي يستريح بجانب مريض مصاب بفيروس كوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مستشفى لوزينيتس في صوفيا، بلغاريا 9 نوفمبر 2021.
    • فتاة من فرقة التشجيع TCU Horned Frogs twirler خلال فترة الاستراحة في نهاية الشوط الأول من المباراة ضد بايلور بيرز على ملعب آمون جي كارتر، فورت وورث، تكساس، الولايات المتحدة 6 نوفمبر 2021
    • تجار يقومون بتصنيف الملابس من كومة محترقة بعد اشتعال النيران في الصباح الباكر في سوق غيكومبا، أكبر سوق للملابس المستعملة في شرق إفريقيا، في نيروبي، كينيا 8 نوفمبر 2021.
    • امرأة تحمل مظلة تجلس على مقد أزرق اللون بمنتزه بروميناد ديزونغليه في مدينة نيس الفرنسية بالريفيرا، 10 نوفمبر 2021.
    • نشطاء تمرد ضد الانقراض ينظمون احتجاجًا يموتون أمام مبنى ميرسر، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 8 نوفمبر 2021.
    • عثمان عبد الله يحمل سمكة كبيرة على رأسه، على شاطئ أوروبو في منطقة هامروين في مقديشو، الصومال، 5 نوفمبر 2021.
    • الولايات المتحدة ترفع قيود السفر عن المتلقحين ضد كورونا، زوار في لندن، مطار هيثرو، بريطانيا، 8 نوفمبر 2021
    • عيسى قسيسية، يرتدي زي بابا نويل، يجلس في طوف يسحب الهدايا وشجرة عيد الميلاد في حدث نظمته وزارة السياحة الإسرائيلية، حيث تستعد البلاد لموسم الأعياد، في بحيرة طبريا، شمال إسرائيل، 10 نوفمبر 2021 .
    © REUTERS / Fiona Goodall
    أشخاص يسبحون في ميناء أوراكي وارف بعد تخفيف قيود كورونا (كوفيد-19) في أوكلان ، نيوزيلندا، 10 نوفمبر 2021.
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050685068_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_4eb85ee4d646b06ce4c8f0ad56357bfe.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202111121050686260-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/

    نقدّم لكم صورا لمجموعة من أبرز أحداث الأسبوع المنصرم من مختلف أنحاء العالم.

    تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا في إنجلترا والويلات المتحدة، وغواصون يقيمون عرضاً مصوراً تحت الماء للترويج لأبرز مواقع الغوص في تايوان، وظهور التاكسي الجوي في كوريا الجنوبية، واستمرار التوتر على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا بسبب الهجرة الكبيرة لغير الشرعيين من الشرق الأوسط، والبجع العملاق يأخذ استراحة في إسرائيل قبل هجرته إلى أفريقيا،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة ترونها في الألبوم الأسبوعي يقدمه لكم فريق "سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
      Last update: GMT 13:34 11.11.2021
      GMT 13:34 11.11.2021

      التاكسي الجوي "في1500إم"

      كشفت شركة "أوتوفلايت" الصينية، المعروفة باسم الشركة المصنعة للطائرات المسيرة، النقاب عن نموذج أولي للتاكسي الجوي V1500M (في1500إم) في معرض زوهاي الجوي.

      8
    • سياح يسيرون في ممر دياتلوف في الصيف
      Last update: GMT 16:15 10.11.2021
      GMT 16:15 10.11.2021

      أين تجد الأماكن الأكثر غموضا في روسيا

      يعتبر ممر دياتلوف، وجبل فوتوفارا المخيف في كاريليا، وكيب ريتاي المحاط بالأساطير على بحيرة بايكال، و"معبد الشمس" الغامض في شبه جزيرة القرم، صوفية وتجذب بشكل متزايد هواة المغامرات والأحاسيس اللاذعة.

      13
    • البجع العملاق في بركة مياه بالقرب من وادي إميك حيفر، شمال تل-أبيب، إسرائيل 8 نوفمبر 2021
      Last update: GMT 08:40 09.11.2021
      GMT 08:40 09.11.2021

      البجع العملاق المهاجر يحتل البرك المائية وسط إسرائيل

      تمر مئات الملايين من الطيور عبر البلاد من أوروبا وآسيا في طريقها إلى المناخ الأكثر دفئًا في إفريقيا، وإسرائيل إحدى محطاتها.

      10
    • أشخاص من قبيلة ياوالابيتي (Yawalapiti) يشاركن في رقصة الحداد خلال كواروب (Kuarup)، وهي طقوس جنائزية لتكريم ذكرى Cacique Aritana ، زعيم ياوالابيتي، في حديقة شينغو الوطنية، البرازيل، 11 سبتمبر 2021.
      Last update: GMT 15:09 08.11.2021
      GMT 15:09 08.11.2021

      لقطات نادرة لطقوس جنائزية في ذكرى رحيل زعيم الأمازون

      صحيح أن القبيلة الآن لا تكاد تصل إلى مائتي شخص، إلا أنها لازالت تحافظ على تقاليدها وعاداتها، من ضمنها الطقوس الجنائزية التي تسمى "كواروب"، وهي طقوس جنائزية لتكريم زعيم القبيلة.

      12
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك