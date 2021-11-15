"الفرسان الروس" يفتتحون معرض دبي للطيران

انطلقت، يوم أمس الأحد، فعاليات معرض دبي للطيران الجوي لعام 2021، وتستمر لمدة أسبوع.

يضم معرض دبي للطيران فرص التواصل الاستراتيجي، وعروض الطائرات الحديثة، ومؤتمرات تعزيز المعرفة التي يستضيفها قادة قطاع صناعة الطيران.

وتشارك في المعرض شركات طيران عالمية، مع إمكانية زيارة أجنحة المعرض لأكثر من 20 دولة التي تعرض منتجاتها وتقنياتها المبتكرة.

ها هي فرصتك للاختلاط بكبار اللاعبين في المؤتمرات المجانية للحضور عبر الشحن والاستدامة وإدارة الحركة الجوية والتنقل الجوي.

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كما يوفر المعرض فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات الرائدة ضمن مؤتمرات مجانية تتناول المواضيع ذات الصلة مثل الشحن والاستدامة وإدارة الحركة الجوية والتنقل الجوي.

يمكن لعشاق الطائرات قضاء يومهم في استكشاف أكثر من 100 طائرة تجارية وخاصة وعسكرية حديثة في معرض دبي العالمي المركزي للطيران، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.